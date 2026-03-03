预算案无提加烟草税 吸委会新闻稿删「失望」字眼 议员：再加烟税不及打击私烟见效

新一份《财政预算案》未提增加烟草税，香港吸烟与健康委员会日前在网页发新闻稿回应，指对连续两年未增加烟草税的决定「表示失望」，及后删去有关字句。《星岛头条》向委员会主席汤修齐了解，他称不便接电话。委员会其后书面回复承认，网页资料作出「行文调整」，指不代表控烟政策立场有任何改变，将继续秉持一贯立场及方向，就控烟政策向政府提建议。有立法会议员认为，再增烟草税不及打击私烟般立竿见影，认为当前应先做好完税标签制度。

吸烟与健康委员会近年多次要求政府提高烟草税，但引起烟民及商界不满，质疑只会令私烟问题更为猖獗。翻查委员会网页的新闻稿，最早保留到2015年，由2015年至2025年的11年间，有9年预算案未增烟草税，而委员会的回应措辞，都用到「失望」或「非常失望」。其中，烟草税由2015至2022年连续冻结8年，委员会最初3年均「表示失望」，之后更连续5年「表示非常失望」。去年《预算案》未提增烟草税，委员会亦有「表示失望」。

财政司司长陈茂波上周三（25日）公布新一份《预算案》，委员会当日在网页刊登新闻稿，表明「对连续两年未能增加烟草税的决定表示失望」，惟之后现字句删去。最新版本指，委员会月初联同115个团体去信财政司司长，促请政府增加烟草税，建议每年调整等。

邓飞：现阶段先做好完税标签制度

身兼委员会委员的教育界立法会议员邓飞上周六（28日）接受电话访问，方知悉新闻稿有更动，但她称理解和接受，不会削弱未来向政府反映意见的力度，「减少吸烟行为，最对口的不是《财政预算案》，或财政司司长办公室。反而其他部门，例如医衞局、海关在打击私烟上要做多些功夫。不能不断要求财政司司长在《预算案》中，综合体现如何减少吸烟的各种不同政策措施，倒不如在施政报告争取会更好。」

邓飞又指，从公共健康角度，进一步增加烟草税，已不及打击私烟般立竿见影，赞成现阶段先做好完税标签制度，「因为现在加烟税，（烟民）就不吸正规烟，私烟成行成市，有『点心纸』从网上、屋邨、屋苑买私烟。」

陈凯欣：委员会推动控烟游说力度比政府更大

选委界议员陈凯欣表示，据自身接触经验，委员会推动控烟的游说功夫，力度比政府更大。她不揣测委员会改动新闻稿原因，又认为「失望」是颇中性、用于表达诉求落空的形容词，相信日后可继续使用，「就像我们之前想减多点税，长者医疗券加多一点，政府给不了，议员都会有失望。行政主导，但政府有不足，民生声音有不满，其实我们用些非挑衅性或侮辱性的字眼，是没有问题。」

医疗衞生界议员林哲玄指，对私烟从严执法，与增加烟草税之间没有冲突。政府消息人士上周三表示，现时重点打击私烟，期望海关做好完税标签制度，再作部署。

