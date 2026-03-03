Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

机场中跑道举行飞机事故及救援演习 逾千人参与 测试场紧急事故应变能力

更新时间：12:35 2026-03-03
发布时间：12:35 2026-03-03

香港国际机场今晨(3日)在中跑道举行年度飞机事故及救援演习，以测试机场同业处理飞机事故的应变能力。约20个机构及政府部门的逾1,000名代表参与是次演习，大湾区航空为参与的航空公司；另有超过400位志愿人士扮演旅客及受影响旅客亲属。

事故模疑充电装置冒烟引致起落架塌下起火

演习模拟一架载有120名乘客的离港客机，因机舱服务员报告一名乘客放于座位下的外置充电器冒烟，于中跑道滑行时中止起飞。客机在减速期间轮胎爆裂，导致偏离跑道；其起落架继而塌下并起火。航空交通管制指挥塔人员随即启动失事警报；香港机场管理局亦即时启动机场紧急应变中心。消防处及香港警务处等紧急应变部门迅即派员抵达事故现场灭火及救援、提供医疗援助、运送伤者及进行其他支援。 

演习模拟处理事故中的死伤者，其中伤者被送往五间公立医院。无受伤的旅客则被送往机场的旅客接待中心，在办理入境及海关手续后，再送往为演习而在机场设立的亲属接待中心。参与演习的非政府机构亦提供人道援助及心理辅助服务。 

姚兆聪：演习评估及加强应对突发事故及危机管理准备能力

机管局、民航意外调查机构、大湾区航空、消防处及警务处举行模拟联合记者会，交代事故详情及救援行动。约30 名来自本地六间大学的学生扮演记者。演习于上午6 时结束。 

机管局机场运行执行总监姚兆聪表示，是次演习为机场同业提供重要机会，评估及加强应对突发事故及危机管理的准备能力。感谢各单位的参与，在机场三跑道系统的运作下顺利完成演习。

飞机事故演习是按照签发机场牌照规定进行。香港国际机场定期举行演习、练习及培训讲座，内容涵盖不同运作受阻情况及紧急应变场面，包括恶劣天气、系统故障、设备失灵、公共衞生及保安事故等。
 

