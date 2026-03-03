货车观塘撞毙孕妇酿一尸两命 官斥司机「贪方便」转弯不打灯 裁定危驾致他人死亡罪成月底判刑

观塘去年1月发生夺命车祸，31岁怀胎约4个月的孕妇在行人过路处行走时，疑遭货车司机撞飞，大量出血，2日后不治身亡。涉案货车司机早前否认危险驾驶引致他人死亡罪受审，法官林伟权今早在区域法院裁决时指，被告以「贪方便」的方式驾驶，在转弯前亦没有打灯提醒行人，并非因一时不留神及专注力不足而酿成事故，终裁定他罪成，并押后案件至3月31日求情及判刑，期间被告续准保释候惩，明言监禁是无可避免。

官指被告取巧转弯以贪方便方式驾驶

林官裁决时指，辩方争议案发时女事主陈健晴并非在行人过路处的范围遭撞倒，且非连续地过路，令司机难以预测陈的行走路线。林官认为，陈正在过马路，确实在过路处的范围外，惟没有偏离过路处很远，另外司机理应留意路面情况，在陈行走时目睹对方，并避免撞倒陈。辩方另指，陈的医疗报告显示体内有少量吗啡成分，企图暗示陈案发时受毒品影响，陈官则认为，急救时普遍会用吗啡作治疗，辩方的说法毫无根据。

林官续引述被告在录影会面的供词，案发时在快线驾驶货车，其后「偷位」转入骏业街，惟实际情况与被告所言有出入。闭路电视片段显示，被告在海滨道的左一线行驶，其后车身很快便右转入骏业街。林官直指，被告是职业司机，驾驶长货车，并熟悉案发地的环境，故必然知道转弯时应早转，并向左「偷位」，惟被告为了方便自己，选择在左一线继续行驶，到骏业街路口时才转弯，便能省却「偷位」的步骤。林官形容被告「取巧地」转弯，以「贪方便」的方式驾驶。

当日怀胎4月的事主过马路遇被告驾驶货车转弯，走避不及遭撞倒，两日后不治身亡。资料图片

若被告有打灯提醒行人可避免车祸

林官另指，陈并非鲁莽地过路，她在路上稍等并观察路面情况后才安心过路，更在路上停步了1至2秒，判断没有车右转才继续过路，惟察觉到被告时，陈即时掉头往回走但已来不及。林官直指，被告转弯时没有打灯，若被告有打灯，便能提醒行人。另外，被告尽管没有超速，但车速仍属过快，在转弯时反而加速。林官认为，被告理应要思考合适的速度，没有超速并不代表没有危险。被告在录影会面指，行车速度仅20公里/小时，惟实际上约40公里/小时。林官认为，被告肯定知道其车速过快，才向调查人员供称较慢的车速。

林官提及，由陈踏出马路至遭被告撞倒期间有6秒的时间能让被告作出反应，辩方争议被告因盲点导致见不到行人，没有及早察觉陈在过路。林官则认为，假设被告倾侧头部，则能解决盲点问题，不同意被告是因一时不留神及专注力不足导致事故发生，被告的驾驶方式属危险驾驶，会发生意外是显而易见，终导致陈及其腹中胎儿死亡，裁定被告危险驾驶引致他人死亡罪成。

59岁被告梁志华，报称货车司机，被控危险驾驶引致他人死亡罪。控罪指，他于2024年1月9日，在观塘海滨道与骏业街交界，在道路上危险驾驶一辆中型货车，引致陈健晴死亡。

案件编号：DCCC1543/2024

法庭记者：黄巧儿