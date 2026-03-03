Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

简朴房︱业界指认证费用被抢高 叹业主执整单位被污名化 促政府做好安置沟通

社会
《简朴房条例》今月正式生效，首年为业主登记期，共计有48个月过渡安排，即至2030年全面实行，让业主有足够时间改装以符合法例要求。简朴房经营者协会主席陈显熹今早（3月3日）在商台节目表示，近日可能由于多业主登记，一些认证的专业服务价格被抢高。此外他反映，当业主想执整大厦改善设施时，由于会有租客需要迁出，即类似早前的义华大厦事件，导致业主被逼背负上「逼人走」的污名，期望政府与业主做好沟通，疏导居民的安置需要。

改装成本高昂 业界寻求节省方案

陈显熹解释，政府提出的措施对单位设施有新增要求，例如房门和厕所。他举例，政府要求单位大门需防火，而分间房的房门则需具备防烟功能。然而，这种防烟功能并不能透过在旧门上加装防烟条来实现，而是必须连同门框整套更换。他透露，目前向厂商零星订购这类防烟门，连工包料每只成本高达1万港元，若一个单位需更换4只门，费用便达4万元。协会正尝试集合业界订单，希望以量制价，降低成本。

除了房门，俗称「黑厕」的无窗洗手间亦是改装的重点。根据新要求，这类厕所的门上需加装扇叶以引入鲜风。陈显熹表示，业界过往为节省空间，多采用玻璃趟门或俗称「巴士门」的折门，这些门都无法满足新规定，必须更换。目前更换一道合规的厕所门，报价约为三千多元。他坦言，业主们都理解政府提升居住环境的原意，但如何以最低成本达到要求，是他们最关心的议题。

 

认证费用水涨船高 牵涉多方专业人士

除硬件改装，获取认证的过程同样费用不菲。陈显熹指出，整个认证过程牵涉多达四、五方的专业人士，包括负责签字的工程师或测量师、水喉匠、注册电业承办商及消防承办商。他观察到，近期由于市场查询量大增，这些专业人士的报价亦随之水涨船高，每方报价平均可达两万港元，整个申请（以每个分间开之前的单位计算）涉及的认证费用，加起来可能高达六位数字。他分析，这或许是因为工程师「不愁没生意」，宁愿提高价格以筛选客户。

冀与政府建沟通平台 免被污名「赶租客」

对于早前发生的义华大厦租户迁出事件，业主因维修而被指「逼迁」，陈显熹大感无奈。他强调，业主的原意是希望遵守法例、改善设施，但过程中若需租客暂时迁出，便容易在观感上被误解为「赶人走」，令他们无家可归。

他认为，要解决这个困局，关键在于加强与政府的沟通。他建议，业主方可建立一个平台，预先将需要安置的租客情况通报予政府相关部门，如社会福利署，以便当局能及早介入协调，为租客提供适切的安置安排。陈显熹指出：「实际上最清楚情况的是我们业主，我们是起点。」他认为，若能有直接渠道与政府或关爱队沟通，在行动前做好协调，便能避免产生负面观感，让业主在履行法规的同时，也不会被外界批评。

对于未来的登记情况，陈显熹预计，即使部分单位目前未完全符合所有标准，大部分业主仍会先进行登记，因为登记是获取后续3年过渡期的前提。他透露，自己公司旗下的800间房已陆续准备登记，预计本月内会先为约一成的单位提交申请。

