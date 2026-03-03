伊朗局势︱纵横游20人滞留未能返港 料额外酒店及旅费由杜拜政府承担

中东战云密布，波及周边多国，热门旅游胜地及航空枢纽杜拜亦受牵连，国际机场暂停航班升降。纵横游常务董事袁振宁表示，两个旅游团，合共20人，预计未能按原定计划返港，因机场关闭而未能如期回程。不过，随著当地政府解除市内警报，收到当地观光局通知，团友今日可安排外出观光，毋须再留在酒店。

袁振宁今（3月3日）在电台节目表示，昨日收到杜拜政府及观光局通知，确认市中心情况安全，旅游活动可陆续恢复。他又透露，阿布扎比文化及旅游部已发信通知当地酒店，要求对因「不可抗力因素」而无法离境的旅客继续提供住宿，相关费用由政府承担。他预料杜拜政府很大机会跟随相同安排，今日内或有明确公布，相信有助释除团友对额外开支的疑虑。

预料滞留旅客仍须等候一段时间

袁振宁补充，目前中东多个机场仍维持有限度运作，大部分航班持续暂停，预料滞留旅客仍须等候一段时间才能陆续回港。相比之下，经中东转机往欧洲的旅客影响较小，因欧洲有较多直航航班回港，选择较灵活。

至于保险安排，袁振宁强调，战争引发的损失属旅游保险的不保事项，因此受影响旅客一般未能获得赔偿。

旅行社方面，已宣布取消所有至3月10日出发的中东旅行团，并会视乎局势发展再作进一步安排。至于6月及7月的旅行团安排暂未调整，但已有部分复活节团客人要求转团，改往其他地区旅游，旅行社昨天已为几组客人成功转团。但他呼吁旅客无须急于取消行程。

相关新闻：

伊朗局势︱纵横游：两团约20人滞留杜拜 酒店、餐饮费用「无得追」 永安旅行团34人滞留杜拜

伊朗局势︱阿联酋协助滞留旅客 酒店食宿费用政府「埋单」 滞留港人：转酒店都无咁大负担

