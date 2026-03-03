Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天气︱天文台发出黄色暴雨警告 料未来一两小时本港广泛地区受大雨影响

社会
更新时间：23:25 2026-03-03 HKT
发布时间：23:13 2026-03-03 HKT

【元宵节天气】位于珠江口一带的雷雨区正影响该区，本港迎来大雨。

【23:25】天文台发出黄色暴雨警告。

【23:10】天文台指，未来一两小时香港广泛地区可能受大雨影响。

【22：50】天文台发特别天气提示，指位于珠江口一带的雷雨区正影响该区，预料未来一两小时本港部分地区雨势较大。

根据天文台自动分区天气预报，随著东北季候风杀到，今日（3日)气温将逐渐下降，晚上大部分地区气温介乎16至17度，打鼓岭更料低至15度。根据天文台资料，近年最低温的元宵节出现在2017年2月11日，当日市区气温录得11.5度；其次为2022年2月15日的15.8度。如果今日录得的气温低于15.8度，将会成为近九年来最冻的元宵节。

天气︱月全食观赏受天气影响

此外，今日傍晚香港上空将上演月全食天文现象。若天气情况许可，市民届时可透过肉眼直接观赏整个过程。由于是次月食在月出前已开始，因此月亮将会呈现「带食而出」的景象。不过，市民能否成功「赏月」，还需视乎今晚的云量与雨势发展两大关键因素。

根据太空馆的资料，月全食的全食阶段始于下午7时04分，此时月球完全进入地球本影，并将持续约59分钟。随后的月偏食阶段将于下午9时18分结束。香港下一次可见的月全食的全食阶段将于2029年1月1日发生。

随后一两日天色逐渐好转

天文台表示，高空扰动会在明日远离广东，该区雨势逐渐减弱。同时，东北季候风会为该区带来清凉的天气。受较干燥的季候风补充影响，随后一两日广东沿岸天色逐渐好转。一股达强风程度的偏东气流会在周末期间至下周初影响广东沿岸。

本港地区今日天气预测，多云，间中有骤雨，雨势有时较为频密，稍后有几阵雷暴。天气转凉，日间气温徘徊在20度左右，稍后逐步下降至晚上最低约16度。吹和缓至清劲北至东北风。

