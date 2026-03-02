医专正研发人工智能虚拟病人问诊平台 提升医生培训深度与广度

香港医学专科学院（医专）今日举行传媒春茗，香港医学专科学院主席李锦滔表示，医专正研发人工智能虚拟病人问诊平台，应用于不同专科培训。平台以广东话进行模拟问诊，使用先进的口型同步技术并个人化的病人特征及情绪变化，提升对话体验​， 设计及技术优于本港其他教育机构及坊间的同类平台。平台透过虚拟临床案例，包复杂疑难病例及罕见病，让受训医生接触面更广泛，可提升培训的深度与广度，并确保训练合乎本地临床环境。

平台可就临床专业表现及沟通技巧作出评核

此外，平台可就临床专业表现及沟通技巧作出评核，涵盖专业态度及同理心等元素。评核将与资深医生导师的专业评估并行，确保临床专业标准，同时透过导师回馈优化系统设计。

李锦滔强调，人工智能可提升医学创新培训，但并非要取代临床专业判断。医专亦正草拟本港教育机构首份《应用人工智能于医学教育立场声明》，将于今年上半年发表。

医专参与国家衞生健康人才能力建设项目下的「健康中国建设菁英赋能计划」，首批48来自国家和省市衞生部门、医院及疾控机构的中青年业务骨干已于2025年12月来到香港参与为期6个月培训，内容涵盖卫生系统管理、政策安排、专科培训、质素与安全及医学伦理等，并安排实地交流与考察。

「香港四方医学教育会议」将于今年9月在医专大楼举行，由医专主办，香港两所医学院及医院管理局共同合办，促进本地及海外医学教育交流卓越实践分享。