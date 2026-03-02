落选港姐张韦怡告姑仔诽谤 供称与「丈夫」只摆酒无注册 强调「对婚姻存恐惧」

2007年落选港姐、有TVB「御用宫女」之称的女艺员张韦怡（Gogo），指其姑仔潘碧玉（Jade）向传媒和在社交平台恶意抹黑她「贪慕虚荣」，又「私吞家翁给孙子的100万教育基金」，用作自己报读北京大学课程。张韦怡入禀高等法院指姑仔潘碧玉诽谤中伤她，姑仔则提反申索。张韦怡庭上作供交代她与丈夫潘德鸿（Michael）2013年拍拖两三个月后便「见家长」，2014年2月怀孕，而「两夫妇」在法律上从来没有结婚，「只有摆酒但没有结婚 」。张强调她因家庭因素对婚姻存在恐惧，又指「我无同人讲过我已经注册做潘太」。

指姑仔与兄长夫妇打架后曾向兄嫂「落降头」

张韦怡提过她认识「丈夫」潘德鸿时，潘德鸿是一名「富二代」，「唔系好觉佢番工」。而「丈夫」则曾反驳她说：「唔好以为我唔使返工，我一返公司好多嘢要签」。按张的认知，其「丈夫」每月有5万元零用钱，「公司帮佢出粮」 ，潘家家族生意则由大房大仔管理。

2015年「丈夫」家中严重不和，矛盾加剧，姑仔潘碧玉（Jade）与潘德鸿（Michael）的兄长William之妻子即「呀嫂」Eva在家打架，其后Jade便向Eva「落降头」。「老爷」因Jade及Eva打架一事震怒后，张韦怡指「丈夫」根本唔关事，故张韦怡想找潘碧玉（Jade）一起赶走William及Eva两公婆，「为BB未来打算」。

张韦怡供称，她当时与姑仔潘碧玉「friend过同Eva」，其「丈夫」亦曾向她称「我帮我妹，唔会帮人哋老婆」。被告方盘问张韦怡是否认为「赶走Eva，你就可以一家人进驻九龙塘（独立屋）？」，张韦怡表示不同意，并称「潘小姐（姑仔潘碧玉）系间屋嘅股东，我只系外人，我只系附和佢，凭咩赶走Eva」。

被告方引述张韦怡当时曾向姑仔潘碧玉传讯息指，「Michael太被动太蠢啦，佢搞唔掂依种情况（Michael is too passive and stupid to handle to this ）」。张韦怡在庭上解释，当时潘家不和事件频生，其「丈夫」曾在兄长William房门外喷上手喷漆，兄弟之间又经常争产。

曾传讯感激姑仔替其子「𢱑到礼物」

最后其「老爷」送出巨款予William与其「丈夫」Michael两兄弟各自买楼自住，她与Michael便搬到大角咀私人高尚住宅屋苑「帝峰．皇殿」居住。惟张韦怡补充指：「William先系大赢家，买楼搬出去成家立室，又保留到九龙塘（独立屋）『股份』」。

被告方又引述张韦怡曾传讯息予姑仔潘碧玉说：「好嘢！又多5万有19万啦 」，潘碧玉则回复张韦怡说：「等迟啲姑姐再𢱑多啲」。张韦怡解释指，她当年为儿子Ashton存款14万元，「再多5万就有19万」。被告方另展示张韦怡向姑仔潘碧玉传的讯息：「好消息！老爷送俾Ashton！Rolex 369全新！唔好同Michael讲」。

张韦怡解释其儿子Ashton当时获赠劳力士手表，其「丈夫」Michael及儿子Ashton便可两父子一人一只劳力士同款手表。她指当时传讯息予姑仔潘碧玉只是表示感激，因为「Jade又帮Ashton𢱑到礼物」。

被告方质疑张韦怡当年欲利用潘碧玉（Jade），协助她与其「丈夫」Michael搬回潘家九龙塘独立屋居住。张韦怡回答说：「我唔认同。我只是传话角色，我无资格」，她又进一步解释「我老公唔去沟通，惜字如金」。张韦怡供称，随著「老爷」健康恶化，「老爷」便要求她与其「丈夫」Michael两夫妇长住潘家九龙塘独立屋。

案件编号：HCA1500/2020

法庭记者：刘晓曦