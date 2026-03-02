Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

市建局率先开展启德道／沙浦道及「观塘市中心2.0」最后一期项目前期工程 加快工程进度

社会
更新时间：18:44 2026-03-02 HKT
发布时间：18:44 2026-03-02 HKT

为加快市区更新步伐，市区重建局率先开展九龙城启德道／沙浦道发展计划及「观塘市中心2.0」最后一期发展的一系列前期工程，移除前期工程的不确定因素，大幅减省日后发展商进场后需处理相关工程的时间，并让其资源能专注于大楼的设计及建造工作。市建局与发展商发挥各自所长及善用资源，以加快推进市区更新工作，让项目能尽早为社区带来裨益。

市建局自行发展九龙城启德道／沙浦道项目地库建造工程

为加快重建步伐及提早完成地库建造工程，市建局现阶段以自行发展的模式推动九龙城启德道／沙浦道项目，并已委聘工程承办商进行地基及地库开挖等前期工程，预计最快于3月初动工。市建局会以动态管理策略，视乎项目进展在较后的阶段决定未来发展模式，以进一步提升其竞争优势。

「观塘市中心2.0」今年中于同仁街及裕民坊实施封路措施

至于「观塘市中心2.0」最后一期项目，市建局已分阶段展开多项前期工程。预计在今年年中会在同仁街及裕民坊实施封路措施，以配合地下管线改道的工程，预计于2028年完成；就连接「观塘市中心2.0」最后一期项目的行人天桥及港铁的高架平台，为了提前取得核准，市建局已向屋宇署及港铁提交相关图则及资料以供审批。

在提速推动重建项目前期工程的同时，市建局亦重视加强项目的资讯透明度，以及与持份者和潜在投资者／发展商的沟通。为此，市建局在今日（2026 年3月2日）就「观塘市中心2.0」最后一期项目推出「项目发展促进服务」（促进服务），善用前期工程进行的时间，咨询有兴趣的投资者／发展商，听取他们的建议，并整合相关持份者的意见，以优化项目。

是次促进服务除了为有兴趣的投资者／发展商提供「观塘市中心2.0」最后一期项目的基本发展参数资讯外，亦会阐释项目以下的特点：

  • 以「垂直城市」概念发展、集「商、住、贸、旅、教、研」六项元素于一体的混合发展项目；
  • 拥有「超高人流」、「超高可达性及连接度」及「高规划设计灵活度」三高优势；
  • 目前已与三家本地大学签订合作备忘录，确立他们在项目完成后设立校外教研空间的意向；预先为有意进驻项目的用户制定空间配置及用途框架。

是次促进服务的网上平台于今日起开放予有兴趣投资者／发展商登记及使用，让他们可提前掌握所需资料，以进行初步设计评估及财务估算等工作。市建局会因应促进服务收集到的意见及其他持份者的反馈，更新项目的资讯并适时发放到平台，让相关持份者能适时知悉项目最新的发展。

市建局期望透过促进服务及持份者参与，进一步优化「观塘市中心2.0」最后一期项目的发展灵活性及规划裨益，创造出更多经济及社会价值。市建局将汇聚社区及市场的智慧，充分发挥项目的优势，为本港第二个核心商业区观塘构建未来新地标。从城市更新的宏观角度而言，配合多项大型基建落成，项目将进一步促进东维港湾区的发展，提升到访人士的体验，同时为本地及国际社群缔造维多利亚港的东面门廊，为香港这个亚洲国际都会创造最大的价值。

 

