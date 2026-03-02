九巴拟今年开放4车厂供电动车日间充电 收费每度电2.6元 未透露有否计划加价

九巴今日（2日）举行新春传媒茶聚，九巴透露，目标今年内正式开放各大车厂，包括位于九龙湾、沙田、屯门及荔枝角4间车厂，供公众于日间时段为电动车充电，预计合共有逾150支快速充电桩，收费每度电2.6元，其中荔枝角车厂上月中已率先试行开放。至于加价问题，九巴未透露详情，仅重申要维持及提升巴士服务质素，并让巴士公司可持续发展，需有稳定财政，会视乎一篮子因素及财政状况等决定是否加价，强调以往申请加价时都有考虑市民负担能力。

日间时段开放 不设过夜充电服务

九巴指，巴士一般在早上7时许后已从各车厂出车，至晚上8时后才回厂，故计划在日间时段开放车厂予公众，但不设过夜充电服务。九巴表示，九巴各车厂大多在商业区或工业区附近，相信能方便附近的上班族及驾驶者午饭时间快速充电。

除了4间大车厂，即九龙湾、荔枝角、沙田、屯门车厂外，九巴的青衣及将军澳车厂亦会逐步开放，以配合政府期望2035年全港达约1万支高速充电桩的政策。九巴称，现时九龙湾车厂正与的士车队合作，供的士充电，日后各车厂会陆续开放供电动私家车、商用车充电。

