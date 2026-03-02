Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

2人铁通互殴债仔丧命 地盘散工为追800元单车垫支费误杀罪死囚4年

社会
更新时间：17:29 2026-03-02 HKT
发布时间：17:29 2026-03-02 HKT

50岁地盘散工3年多前为男友人垫支购买二手单车后，多次上门追讨800元欠款，2人持长铁通互殴，友人被打至头部重创倒地，送院2日后不治。地盘散工否认谋杀罪受审，自辩时坚称无意杀害死者，陪审团早前大比数裁定被告谋杀罪脱，一致裁定误杀罪成。法官游德康今午于高等法院判刑指，2人皆持铁通互殴，双方均需为冲突负责，只是被告更为强壮，又击中死者头部，才令死者丧命，终判囚4年。

现年50岁的男被告王冠铭否认在2022年10月31日于香港谋杀58岁男子罗振成。庭上交代被告有14项案底，多为藏毒等轻微罪行。辩方求情指被告在香港长大，学历至中四，与妻子离异后长年照顾患有罕见脑疾的长女，只能从事地盘散工，并依赖综援维生。

游官判刑指闭路电视片段显示，2人口角时，被告原没有攻击死者，单纯破口大骂，死者进入电梯后，被告不阻碍电梯门关上，让死者离开，其后2人先后离开大厦，被告以正常步伐步行，没有追赶死者，死者却回头喝骂被告，才致2人大打出手。游官认为2人皆手持铁通攻击对方，双方均需为冲突负责，只是被告更为强壮，又击中死者头部，才令死者丧命，因此以5年监禁为量刑起点，考虑到被告早已愿意承认误杀罪，减刑至4年。

案件编号：HCCC52/2024
法庭记者：陈子豪

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
影视圈
9小时前
伊朗局势︱伊国营电视台宣布哈梅内伊已殉道 即日起全国哀悼40天
01:49
伊朗局势︱特朗普：军事行动或持续四周 中国外交部：有公民在德黑兰死亡︱不断更新
即时国际
3小时前
伊朗局势｜美军F-15坠落科威特疑友军击中 飞行员跳伞生还
00:41
伊朗局势｜美军F-15坠落科威特疑友军击中 飞行员跳伞生还
即时国际
2小时前
港人直击杜拜导弹夜「神级纪律」 超市「零抢购」奇景惊呆网民：香港一场黑雨扫晒超市｜Juicy叮
01:27
港人直击杜拜导弹夜「神级纪律」 超市「零抢购」奇景惊呆网民：香港一场黑雨扫晒超市｜Juicy叮
时事热话
7小时前
富贵视后75岁「忘年恋」旧爱罕谈两段婚姻 再婚娶嫩妻恨再做爸爸曾考虑人工受孕
富贵视后75岁「忘年恋」旧爱罕谈两段婚姻 再婚娶嫩妻恨再做爸爸曾考虑人工受孕
影视圈
7小时前
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
影视圈
2026-03-01 15:30 HKT
连锁酒楼斩料加餸！海港招牌叉烧$40/半斤 全线13分店11am起供应
连锁酒楼斩料加餸！海港招牌叉烧$40/半斤 全线13分店11am起供应
饮食
6小时前
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！属同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！为同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
饮食
6小时前
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
旅游
2026-03-01 09:00 HKT
港男深圳睇男科被插住尿管屈钱 $48检查费引入局 最终咁霸气反击竟成功退款｜Juicy叮
港男深圳睇男科被插住尿管屈钱 $48检查费引入局 最终咁霸气反击竟成功退款｜Juicy叮
时事热话
5小时前