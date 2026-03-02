2人铁通互殴债仔丧命 地盘散工为追800元单车垫支费误杀罪死囚4年

50岁地盘散工3年多前为男友人垫支购买二手单车后，多次上门追讨800元欠款，2人持长铁通互殴，友人被打至头部重创倒地，送院2日后不治。地盘散工否认谋杀罪受审，自辩时坚称无意杀害死者，陪审团早前大比数裁定被告谋杀罪脱，一致裁定误杀罪成。法官游德康今午于高等法院判刑指，2人皆持铁通互殴，双方均需为冲突负责，只是被告更为强壮，又击中死者头部，才令死者丧命，终判囚4年。

现年50岁的男被告王冠铭否认在2022年10月31日于香港谋杀58岁男子罗振成。庭上交代被告有14项案底，多为藏毒等轻微罪行。辩方求情指被告在香港长大，学历至中四，与妻子离异后长年照顾患有罕见脑疾的长女，只能从事地盘散工，并依赖综援维生。

游官判刑指闭路电视片段显示，2人口角时，被告原没有攻击死者，单纯破口大骂，死者进入电梯后，被告不阻碍电梯门关上，让死者离开，其后2人先后离开大厦，被告以正常步伐步行，没有追赶死者，死者却回头喝骂被告，才致2人大打出手。游官认为2人皆手持铁通攻击对方，双方均需为冲突负责，只是被告更为强壮，又击中死者头部，才令死者丧命，因此以5年监禁为量刑起点，考虑到被告早已愿意承认误杀罪，减刑至4年。

案件编号：HCCC52/2024

法庭记者：陈子豪