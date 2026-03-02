Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

小巴司机涉撞倒过路妇致严重受伤 被控危驾等两罪 准保释3.26再讯

社会
更新时间：15:33 2026-03-02 HKT
发布时间：15:33 2026-03-02 HKT

妇人去年9月在元州街与青山道交界横过马路时，疑遭小巴撞倒而受伤送院治理。涉事七旬小巴司机被控危险驾驶引致他人身体受严重伤害等两罪，案件今早在九龙城裁判法院首次提堂。辩方申请押后案件至3月26日再讯，待索取法律意见，获裁判官批准，被告准以5000元保释候讯，期间不得驾驶。

73岁被告高俊雄，报称小巴司机，被控危险驾驶引致他人身体受严重伤害及使用欠妥的车辆共两罪。控罪指被告于2025年9月6日，在长沙湾元州街与青山道交界在道路上危险驾驶公共小巴，引致许彩琼身体受严重伤害；另于同日同地使用该车辆时，该车辆并非在良好及可使用的状态，即左后轮内胎泄气胎壁破烂而结构层外露。

案件编号：KCCC621/2025
法庭记者：黄巧儿

