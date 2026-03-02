教育局推创新拨款计划 施俊辉冀教育工作者善用人工智能 建构共融学习环境

教育局副局长兼数字教育策略发展督导委员会主席施俊辉表示，教育局致力促进教育数字化转型，为配合数字教育策略发展督导委员会所订定的发展重点和方向，教育局会持续更新课程、加强教师专业培训、优化数字教育基建配套，并积极与学界及创科机构协作，以增强协同效应，推动数字教育高质量发展。

为加快实现相关目标，教育局推出了创新拨款计划：由优质教育基金支持的「『智』为学理」拨款计划，于初中科学科开展先导计划，旨在加强科学科教师运用人工智能辅助教学的能力。成功申请的学校可获提供一笔过10万元拨款，鼓励学校安排教师参与专业培训和进行课堂实践，推动教学创新，以强化学生学习效能。

此外，透过优质教育基金拨出约5亿元，于2025/26学年推出为期三年的「『智』启学教」拨款计划，每所成功申请的学校可获一笔过50万元拨款。学校可按其校情和发展需要，灵活运用拨款，推动人工智能赋能教育项目，包括善用人工智能支援有特殊教育需要的学生。

施俊辉期望，统筹主任和教育工作者继续发挥推动者和领航者的角色，善用人工智能建构共融学习环境，开拓更多元的支援策略。融合教育的成功，不仅有赖政策与资源的配合，更建基于教育工作者的坚持和创新。他相信，在人工智能的赋能下，能突破传统的限制，为每一位学生，特别是有特殊教育需要的学生，开创更多的可能。