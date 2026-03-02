元宵节天气︱天文台料冷锋今晚杀到显著转凉 明日有雷暴 周三有新界地区最低14度

明日（3日）是元宵佳节，不过随著一道冷锋今晚杀到，气温预计将显著下降，并会有骤雨雷暴。此外，随著东北季候风随后抵达，天文台进一步调低元宵节翌日（4日）的温度预测。

元宵节料有骤雨雷暴

天文台最新发布的九天天气预报，对元宵节翌日（周三）的天气预测作出调整。原先预计周三气温介乎17至20度，但在最新预报中，当日最低温度下调至16度，最高气温亦只有19度。打鼓岭早上气温更仅有14度，而大埔、上水等地则预计为15度。

天文台预测，明日气温将介乎17至22度。多云，间中有骤雨，局部地区有雷暴。天气转凉；周三大致多云，有几阵雨，早上清凉。本周中后期天色逐渐好转。

天文台表示，受冷锋随后的东北季候风影响，未来一两日广东地区天气转凉，而高空扰动亦会为该区带来有雨的天气。受较干燥的季候风补充影响，本周后期及周末期间华南天色逐渐好转。