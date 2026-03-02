Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

舒适堡结业│创办人陆毅强拟不认17项不当收款罪 准保释至5月再订审期

社会
更新时间：11:28 2026-03-02 HKT
发布时间：11:28 2026-03-02 HKT

大型连锁健身及美容中心舒适堡（Physical）前年结业，遭高等法院颁令清盘。创办人陆毅强涉于前年8月至9月纵容舒适堡就服务收取款项、却未能在合理时间内提供服务，被控17项「就消费者作出构成不当地就服务接受付款的营业行为」罪。案件今于东区裁判法院再讯，并与舒适堡另外9张传票控罪一并处理，陆毅强拟不认罪，而传票控罪则仍须时考虑。主任裁判官张志伟遂押后至5月29日再讯，届时再订审期，期间陆毅强续准保释。

陆毅强拟否认17项不当收款罪

68岁男被告陆毅强、报称董事，被控17项「就消费者作出构成不当地就服务接受付款的营业行为」罪。

本案与9张传票控罪一并处理，该9张传票分别控告Physical Beauty Centre(Yuen Long) Limited、舒适堡(屯门)美容健美有限公司、舒适堡(荃湾)美容健美有限公司、舒适堡(沙田)美容健美有限公司及舒适堡(伊利沙伯大厦)健美有限公司，均票告「作出构成不当地就产品接受付款的营业行为」罪。

辩方今透露，陆毅强拟否认17项「就消费者作出构成不当地就服务接受付款的营业行为」罪；传票控罪则仍时考虑答辩。

不争议陆警诫录影会面自愿性

张官向控辩双方确认，17项刑事控罪与9张传票控罪将一并处理，故押后案件至5月29日再作案件管理，届时再订下审期。控方透露，案中有26名控方证人，因涉及大量文件，目前仍在准备当中。辩方确认，刑事控罪与传票所涉的控方证人相同，而除了陆毅强以外，辩方暂无其他辩方证人，辩方另不争议陆毅强在警诫录影会面的自愿性。

控罪指，被告于2024年8月1日至9月5日期间，舒适堡（屯门、尖沙咀、荃湾、沙田）美容健美有限公司、舒适堡（伊利沙伯大厦）健美有限公司，及Physical Beauty Centre（Yuen Long）Limited，作为商户，就多项有关产品，即私人健身教练服务、普拉提服务、按摩疗程服务、美容套票疗程服务、面部美容疗程服务等，接受消费者付款。而在接受所述付款时，没有合理理由相信上述公司将能在合理时间内，供应上述产品。而该罪行是在被告，在案发时作为上述公司的董事，同意或纵容下，或是可归因于他的疏忽下犯的。

案件编号：ESCC2193/2025、ESS27906-27914/2025
法庭记者：王仁昌

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
伊朗局势︱伊国营电视台宣布哈梅内伊已殉道 即日起全国哀悼40天
01:49
伊朗局势︱特朗普：军事行动或持续四周 同意与伊朗新领导层对话︱不断更新
即时国际
1小时前
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
影视圈
20小时前
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
旅游
2026-03-01 09:00 HKT
星涟海银主盘低估价27%拍卖 原业主惨蚀近一半 另有鲗鱼涌放盘叫188万
星涟海银主盘低估价27%拍卖 原业主惨蚀近一半 另有鲗鱼涌放盘叫188万
笋盘推介
2小时前
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
时事热话
2026-03-01 11:06 HKT
01:14
伊朗局势︱杜拜机场停摆 滞留港人感徬徨 街上无人无车不敢外出：唔知场仗要打几耐!
社会
19小时前
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
影视圈
3小时前
星岛申诉王|放蛇揭 私宅兜售平价伟哥 70岁卖家：食完我做多2次 !
04:09
星岛申诉王 | 放蛇揭私宅兜售平价伟哥 70岁卖家：食完我做多2次
放蛇直击
4小时前
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
家居装修
2026-02-28 06:00 HKT
「两元两折」方案于今年4月推行，「优惠车程设限」方案将于2027年4月左右。
两蚊两折｜4月起生效 10元或以上车费付正价两折 一文睇清收费安排重点！
社会
2026-03-01 11:00 HKT