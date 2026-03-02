舒适堡结业│创办人陆毅强拟不认17项不当收款罪 准保释至5月再订审期

大型连锁健身及美容中心舒适堡（Physical）前年结业，遭高等法院颁令清盘。创办人陆毅强涉于前年8月至9月纵容舒适堡就服务收取款项、却未能在合理时间内提供服务，被控17项「就消费者作出构成不当地就服务接受付款的营业行为」罪。案件今于东区裁判法院再讯，并与舒适堡另外9张传票控罪一并处理，陆毅强拟不认罪，而传票控罪则仍须时考虑。主任裁判官张志伟遂押后至5月29日再讯，届时再订审期，期间陆毅强续准保释。

陆毅强拟否认17项不当收款罪

68岁男被告陆毅强、报称董事，被控17项「就消费者作出构成不当地就服务接受付款的营业行为」罪。

本案与9张传票控罪一并处理，该9张传票分别控告Physical Beauty Centre(Yuen Long) Limited、舒适堡(屯门)美容健美有限公司、舒适堡(荃湾)美容健美有限公司、舒适堡(沙田)美容健美有限公司及舒适堡(伊利沙伯大厦)健美有限公司，均票告「作出构成不当地就产品接受付款的营业行为」罪。

辩方今透露，陆毅强拟否认17项「就消费者作出构成不当地就服务接受付款的营业行为」罪；传票控罪则仍时考虑答辩。

不争议陆警诫录影会面自愿性

张官向控辩双方确认，17项刑事控罪与9张传票控罪将一并处理，故押后案件至5月29日再作案件管理，届时再订下审期。控方透露，案中有26名控方证人，因涉及大量文件，目前仍在准备当中。辩方确认，刑事控罪与传票所涉的控方证人相同，而除了陆毅强以外，辩方暂无其他辩方证人，辩方另不争议陆毅强在警诫录影会面的自愿性。

控罪指，被告于2024年8月1日至9月5日期间，舒适堡（屯门、尖沙咀、荃湾、沙田）美容健美有限公司、舒适堡（伊利沙伯大厦）健美有限公司，及Physical Beauty Centre（Yuen Long）Limited，作为商户，就多项有关产品，即私人健身教练服务、普拉提服务、按摩疗程服务、美容套票疗程服务、面部美容疗程服务等，接受消费者付款。而在接受所述付款时，没有合理理由相信上述公司将能在合理时间内，供应上述产品。而该罪行是在被告，在案发时作为上述公司的董事，同意或纵容下，或是可归因于他的疏忽下犯的。

案件编号：ESCC2193/2025、ESS27906-27914/2025

法庭记者：王仁昌