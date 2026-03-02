启德体育园开幕一年 办逾120场国际及本地活动 已成香港大型体育及娱乐盛事新据点
发布时间：11:02 2026-03-02 HKT
政府发布宣传片，指开幕短短一年的启德体育园，已成香港大型体育及娱乐盛事新据点。
体育园自去年3月启用以来，已举办超过120场国际及本地大型活动，包括全运会及其他体育赛事、音乐及文化节目、社区参与活动，吸引本地市民及世界各地旅客到访、带动经济发展。
当局指，未来将有更多国际级体育文化盛事在此举行，进一步巩固香港作为亚洲盛事之都地位。
