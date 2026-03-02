廉署即日起展开新一轮招聘 3.14至3.15办招聘体验日 新一代人员全方位涉猎执法教育防贪

廉政公署即日起至3月23日，以「一份反贪使命 开拓无限潜能」为主题展开新一轮招聘，透过「一体化招聘 全方位培训」，革新人才发展策略，为辖下部门统一招聘及培训廉政主任及助理廉政主任以填补空缺。

廉署招聘2026︱「一体化招聘」三部门人才

廉署新一轮招聘有别过往按部门（执行处、社区关系处及防止贪污处）分别进行招聘的安排，透过「一体化招聘」以填补空缺，统一挑选能应付未来不同挑战的反贪新力军。

获聘者完成「反贪专业文凭｣入职课程后，将于执行处展开首个工作岗位，其后按廉署整体运作及人员发展潜能，唯才开拓反贪专业，有机会全方位涉猎执法、社区教育、制度防贪及国际廉政建设等不同范畴的工作。

全方位培训「执法、教育、防贪」

为培育新一代全方位反贪专才，新入职者将参加为期20星期的「反贪专业文凭」入职课程，课程获资历架构认证为第5级别课程，程度相等于学士学位水平。

入职课程旨在装备学员能全方位履行执法、教育、防贪以至国际廉政建设的职务，为学员提供专业反贪知识和技能，内容涵盖廉署职能、国家、香港特区及海外反贪法制、反贪法例及执法程序、调查及搜证技巧、电脑鉴证、财务调查、枪械使用及体能训练、设合不同界别的反贪教育宣传策略、新媒体应用、公私营机构制度防贪策略等。

本月中旬办招聘体验日 料千人参与

为配合招聘，廉署将于3月14日及15日（星期六及日）在北角廉署大楼举办廉署招聘体验日2026，预计接待共约1,000人。即日至3月6日接受报名，让有意投考人士体验廉署的多元反贪工作：

专业执法：亲身体验模拟接见受疑人士、列队认人，以及拘捕与搜查技巧训练。

诚信教育：展示及体验崭新多媒体反贪宣传策略，推广廉洁文化。

制度防贪：个案分析贪污风险，制定防贪策略。

全球反贪：互动游戏，了解廉署推动全球反贪合作的贡献。

入职体能测试：参加者可即场接受入职体能测试，一旦通过测试，即获认可符合2026年的招聘体能要求。测试包括15米渐进式心肺耐力跑、手握力测试、1分钟掌上压及1分钟仰卧起坐。

廉政主任／助理廉政主任月薪几多？

廉政主任：起薪点薪酬为54,700元，顶点月薪为111,005元，申请者须持有香港任何一所大学颁授的学士学位或同等学历。

助理廉政主任：起薪点薪酬为27,620元，顶点月薪为50,070元，申请者须在香港中学文凭考试或香港中学会考考获5科第2级／E级或同等或以上成绩，或具同等学歷。

申请人可同时申请两个职位，或选择投考其中一个职位。招聘3月23日截止报名，预计于4月中旬进行笔试，6月进行评核，并于7月进行遴选面试。