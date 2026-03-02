宏福苑安置︱政府查询热线2129 8133投入服务 「解说专队」本周起陆续接触业主（附制服及工作证样板）

政府公布，就大埔宏福苑长远居住安排设立的查询热线2129 8133今日（3月2日）正式投入服务。

政府于2月21日公布大埔宏福苑长远居住安排方案，涵盖以现金向业主收购业权、「楼换楼」、预留居屋、绿表置居计划及房协的单位供已出售业权的业主优先选购，以及在大埔颂雅路西兴建新居屋单位，提供不同选项，让受影响业主可以按情况及需要作出选择，协助他们重建家园。

当局指，为协助业主掌握方案各个选项的具体细节，政府已成立由房屋局统筹的跨部门「解说专队」。专队成员由超过100名人员组成，来自房屋局、劳工及福利局、民政及青年事务局、保安局和发展局辖下的部门，并于经由「一户一社工」转介联系宏福苑业主前，接受由房屋局提供的特别培训，今个星期起陆续接触宏福苑业主。

政府发言人表示：「查询热线已设立，目的是回应与方案有关的一般查询。另一方面，业主可透过『一户一社工』服务的转介，直接联络专门负责其住户的『解说专队』成员。政府特此提醒业主，切勿向未经『一户一社工』服务转介的陌生人提供个人资料。」

解说工作期间，成员会身穿浅蓝色背心和佩戴工作证，以识别身份。

