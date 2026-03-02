Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑安置︱政府查询热线2129 8133投入服务 「解说专队」本周起陆续接触业主（附制服及工作证样板）

社会
更新时间：09:50 2026-03-02 HKT
发布时间：09:50 2026-03-02 HKT

政府公布，就大埔宏福苑长远居住安排设立的查询热线2129 8133今日（3月2日）正式投入服务。

政府于2月21日公布大埔宏福苑长远居住安排方案，涵盖以现金向业主收购业权、「楼换楼」、预留居屋、绿表置居计划及房协的单位供已出售业权的业主优先选购，以及在大埔颂雅路西兴建新居屋单位，提供不同选项，让受影响业主可以按情况及需要作出选择，协助他们重建家园。

宏福苑安置︱「解说专队」本周起陆续接触宏福苑业主

当局指，为协助业主掌握方案各个选项的具体细节，政府已成立由房屋局统筹的跨部门「解说专队」。专队成员由超过100名人员组成，来自房屋局、劳工及福利局、民政及青年事务局、保安局和发展局辖下的部门，并于经由「一户一社工」转介联系宏福苑业主前，接受由房屋局提供的特别培训，今个星期起陆续接触宏福苑业主。

政府发言人表示：「查询热线已设立，目的是回应与方案有关的一般查询。另一方面，业主可透过『一户一社工』服务的转介，直接联络专门负责其住户的『解说专队』成员。政府特此提醒业主，切勿向未经『一户一社工』服务转介的陌生人提供个人资料。」

解说工作期间，成员会身穿浅蓝色背心和佩戴工作证，以识别身份。

「解说专队」成员会身穿浅蓝色背心和佩戴工作证，以识别身份。
「解说专队」成员会身穿浅蓝色背心和佩戴工作证，以识别身份。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
伊朗局势︱伊国营电视台宣布哈梅内伊已殉道 即日起全国哀悼40天
01:49
伊朗局势︱特朗普：军事行动或持续四周 同意与伊朗新领导层对话︱不断更新
即时国际
22分钟前
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
「移英女星」浴后毛巾滑落几乎全裸  女儿难识朋友爆移民辛酸  当地人缺卫生常识好恐怖？
影视圈
19小时前
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
深圳口岸7条免费巴士专线懒人包！1条专为长者而设 深圳湾/皇岗/福田口岸出关直搭 直达人气商场超市
旅游
2026-03-01 09:00 HKT
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
北部都会区新公屋 古洞「古隽邨」地盘近况曝光 网民流口水愿做开荒牛｜Juicy叮
时事热话
23小时前
星涟海银主盘低估价27%拍卖 原业主惨蚀近一半 另有鲗鱼涌放盘叫188万
星涟海银主盘低估价27%拍卖 原业主惨蚀近一半 另有鲗鱼涌放盘叫188万
笋盘推介
1小时前
01:14
伊朗局势︱杜拜机场停摆 滞留港人感徬徨 街上无人无车不敢外出：唔知场仗要打几耐!
社会
17小时前
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
家居装修
2026-02-28 06:00 HKT
90年代女星18岁女儿索样突变 「最美星二代」被指颜值降呢出道触礁？
90年代女星18岁女儿索样突变 「最美星二代」被指颜值降呢出道触礁？
影视圈
12小时前
富商刘銮雄与女儿刘秀盈罕见同框 现身闹市成焦点父女情不变 大刘保镳「毛巾阵」再现
富商刘銮雄与女儿刘秀盈罕见同框 现身闹市成焦点父女情不变 大刘保镳「毛巾阵」再现
影视圈
15小时前
练马师苏伟贤（左）、骑师田泰安（中）以及「升泷驹」马主等26人滞留杜拜。香港赛马会
伊朗局势︱马会26人滞留杜拜 包括「升泷驹」马主、骑师田泰安及练马师苏伟贤等
社会
12小时前