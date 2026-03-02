Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天文台特别天气提示：冷锋相关雷雨区未来两三小时或移近珠江口一带 须留意天气变化

社会
更新时间：16:47 2026-03-02 HKT
发布时间：16:47 2026-03-02 HKT

一股偏南气流正影响广东沿岸。本港今早潮湿有雾，横澜岛的能见度曾降至100米左右。此外，位于华南北部的一道冷锋正逐渐向南移动，预料会在今日稍后至明日初时横过华南沿岸。

特别天气提示：雷雨区未来两三小时移近珠江口

天文台下午4时45分发出特别天气提示，现时位于珠江口以西与冷锋相关的雷雨区可能在未来两三小时移近珠江口一带。市民请留意天气变化。

本港地区今日天气预测，大致多云，早上有一两阵微雨，部分地区有雾。日间短暂时间有阳光，最高气温约25度，稍后有几阵骤雨及可能有雷暴。吹和缓南至东南风，稍后渐转吹东北风。

展望明日骤雨较多，气温稍为下降。随后数日早上稍凉，天色逐渐好转。

分区气温
九天天气预报
受一股潮湿的偏南气流影响，广东沿岸今早有雾，日间温暖。预料一道冷锋会在今日稍后至明日初时横过华南沿岸，该区气温会稍为下降。而高空扰动会在明日为广东带来骤雨。东北季候风会在本周中至后期持续影响广东沿岸，该区早上稍凉，天色逐渐好转。

