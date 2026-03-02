Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天文台晚上10时15分取消黄雨警告 维持近两个半小时

社会
更新时间：19:54 2026-03-02 HKT
发布时间：19:54 2026-03-02 HKT

天文台今日（2日）表示，受冷锋随后的东北季候风影响，未来一两日广东地区天气转凉，而高空扰动亦会为该区带来有雨的天气。天文台于晚上7时50分发出黄色暴雨警告，表示香港广泛地区已录得或预料会有每小时雨量超过30毫米的大雨，且雨势可能持续。黄雨警告至晚上10时15分取消。

明日元宵间中有骤雨  能否看到月全食视乎当晚云量及雨势发展

另外，天文台发表天气随笔，指预料一道冷锋会在今日（2日）黄昏至明日（3日，元宵节）初时横过华南沿岸。高空扰动会在未来一两日为广东带来有雨的天气。受冷锋随后的东北季候风影响，本港明日间中有骤雨，局部地区有雷暴，雨势有时较大，天气转凉，气温逐步下降至最低约16度。星期三（3月4日）早上仍然清凉。本周后期天色逐渐好转。

一道冷锋已在昨晚于华南北部形成。在冷锋抵达前，预料本港今日（2日）潮湿及沿岸有雾，初时有几阵骤雨。但随著冷锋逐渐向南移动并预料在今日黄昏至明日（3日）初时横过沿岸地区，其前沿会有雨区发展，亦有可能发展为强对流如飑线的天气系统。预料冷锋靠近时本港会有骤雨。部分电脑模式预测冷锋移动速度较快，因此骤雨可能会在今日稍后渐转频密，局部地区有雷暴。而强对流天气系统是否会影响珠江口亦带有一定随机性，天文台会密切监察最新情况。

冷锋过境后，本港明日气温逐步下降至最低约16度，星期三早上仍然清凉。但受高空扰动影响，明日（元宵节）本港仍然间中有骤雨，局部地区有雷暴，雨势有时较大。适逢当晚有月全食，大家能否观赏到今次月食要视乎当晚的云量及雨势的发展。

