麦当劳成就员工每个人生阶段 颁发逾500个长期服务奖 答谢与品牌共同成长

香港麦当劳就如一个大家庭，每年均会举办一连三晚的「年度员工晚宴」，让近8,000名员工可暂时放下工作，以欢笑声与喝采声聚首一堂、团年庆祝。席间，50周年主题新春花车惊喜登场，载着祝福，与员工共贺马年。晚宴上更向逾500名员工颁发「长期服务奖」，当中有150位服务逾20年或以上，答谢他们多年的服务及贡献。对于无数麦当劳员工而言，这份工作不只是为生计，更是陪伴他们成长、度过人生不同阶段的见证。其中，三位资深员工：Jessica、Sky和丹姐，都在麦当劳找到属于自己的精彩人生。任坪石餐厅总经理的Jessica，正是McFamily中「麦麦耕耘」的最佳写照，麦当劳的职场轨道让她成就家庭、建立事业，更取得等同学士学位专业资历。

餐厅经理受训取学位 活出自信人生

在麦当劳度过35年职涯的Jessica，早年与许多中学生一样，将这里视为第一份兼职的起点。15岁那年，她怀着好奇，初次踏入麦当劳的大门，成为一名兼职员工，惟因母

亲期望她专注学业，而暂别岗位。两年后，家庭经济的重担落在她的肩膊上，她毅然决定放下学业，重返麦当劳，由前线全职岗位做起。

那些年，为了支撑家庭，Jessica不惜牺牲自己的升学机会，将收入一笔一笔存下，全力支持弟弟读书。她分享，当初抱着「我走不到的路，我想弟弟可以走到！」的心态工作。皇天不负有心人，弟弟最终成功考获会计师资格，圆了Jessica和一家人的心愿。

尽管选择了与一般学生不一样的路，Jessica却在麦当劳找到了突破自己的机会。「公司不会单纯以学历定义能力，而是看我们的态度和表现。」她凭借不懈努力，一步步从前线走到餐厅管理组，最终成为独当一面的餐厅总经理。

最令她刻骨铭心的，是1997年获公司选派至美国芝加哥汉堡大学（Hamburger University）进行培训。汉堡大学乃麦当劳于1961年创立的全球培训发展中心，至今已培育出数万名经理级人才，而Jessica便是其中之一，这段时光亦为她打开国际视野。2023年，她更凭借公司提供的《管理发展专业文凭》（QF Level 5），取得相当于学士学位的资历认可。她感叹，「市场上很少企业愿意如此投放资源在前线员工身上」，这份工作，不仅改写了她与家人的命运，更印证了人生的无限可能。

Jessica获颁发35年长期服务奖，对此她表示：「好开心在管理层手上接过这个奖项。看见同事为我准备的banner令我好感动。人生有多少个35年？回望过去，我同公司一起成长，一同进步。好多谢公司，多谢自己，最重要的是多谢一直在身边支持我的餐厅同事们！ 」昔日为家庭放弃升学的懂事女孩，如今蜕变成事业有成、逐梦不懈的餐厅管理人才， Jessica在麦当劳走过的35个寒暑，印证在McFamily里，人人都能找到自己的舞台，活出不被定义的精彩人生。

由中学兼职变身餐厅「技术达人」 建「系统专家」团队提升餐厅效率

香港麦当劳卧虎藏龙，藏着不少令人惊叹的成长故事。其中，80后的Sky，凭借对钻研设备的热爱与「麦麦耕耘」的精神，竟从中学时代的小小兼职员工，一步步走到如今管理8间餐厅的「场地系统专家」，将个人兴趣融入工作，更荣获「年度场地系统专家」银奖。

时光回到2000年，仍是中学生的Sky与同学一起加入麦当劳，开始了兼职生活赚取零用钱。毕业后，他选择留下，将麦当劳作为人生第一份工作的起点。与许多同事不

同，Sky对机械设备充满好奇，每当餐厅里的设备出现问题，他总会驻足观察、主动钻研、不耻下问，向资深前辈请教操作与维修技巧。久而久之，他成了同事口中的「技术达人」，店内任何设备的疑难杂症，大家都习惯找他「拆弹」。

机会永远留给有准备的人。去年麦当劳正式展开营运转型，成立全新的「系统专家」团队，专责人员、场地及盘存三大管理核心范畴，让餐厅之间能更有效共享资源，同时提升运作效率，令前线员工更专注服务顾客，并进一步提升员工的工作体验与幸福感。

在这次转型中，Sky把握难得的契机，勇于突破自己。凭着他对研究设备的热诚及持续精进的学习精神，他成功通过严格的考核，更从零开始打造团队。如今，他带领15人团队支援8间餐厅的日常运作，每天穿梭不同餐厅，审视仪器设定、排错解难；同时分析数据，将改善建议带回给餐厅总经理。

从基本的急救箱安全设施，到攸关营运命脉的煎炉、炸炉等主要设备，Sky都了如指掌，以确保每间餐厅顺利运作。这份专业与细心，让他在短短一年间，成为多间餐厅口中的「可靠拍档」，更为他赢得「年度场地系统专家」银奖。他笑言：「这个奖，算是给自己的最好肯定。20年来我做过好多不同分店，麦当劳就好似我另一个家。在这里我识了很多朋友。」从前线到幕后，从兴趣到专业，麦当劳与Sky一并前行，亦让他找到热爱的工作。

香港第一代McCafé咖啡师 走过25年越做越年轻

在香港麦当劳有一群兼职妈妈组员，人称「妈咪Crew」。她们既要工作，亦要照顾家庭。加入这个大家庭25年的丹姐，正是当中的代表。

25年前，丹姐为了陪伴孩子成长，选择了可提供弹性工时的麦当劳，开展了她的职场路。作为第一代McCafé咖啡师，她一直以真诚的笑容服务客人，与不少同事及顾客建立了深厚的情谊，也见证了McCafé由最初只有数款饮品，发展至今天的规模。

谁说咖啡师是年轻人的专利？丹姐在中途入行，成为香港首批McCafé咖啡师之一，为自己冲出精彩的第二人生。她说：「只要有心，中途开始一样可以找到方向，甚至

成就自己和家庭。」她一直在赤柱餐厅工作，从只懂冲调几款饮品，到现在能熟练制作数十款产品，还可以指导新入职的咖啡师。

转眼间，孩子已经长大成人，她也从妈妈升格为祖母，有一个两岁的小孙女。身份变了，但每天站在吧枱迎客的笑容从未改变。对她来说，McCafé不但是工作的地方，更是连结社区的空间。她最难忘的，是与熟客日积月累的情谊：「有些客人即使移民走了，我们仍会保持联络，互相传照片、问候近况。」这些看似平常的点滴，是她最珍贵的工作回忆。

丹姐常说自己只是做好本分，将一杯咖啡、一句问候送到客人手中。但这杯咖啡蕴藏的温暖与关心，早已悄悄渗进许多人的日常。问到她在麦当劳工作多年的得着，她笑言：「能在这里工作多年，我觉得每日返工都开心，越做越年轻。多谢餐厅经理们，无论过节或者打风，大家都咁齐心，咁有爱！ 」

CEO感谢员工紧守岗位 盼为顾客带来更多Happy Moments

香港麦当劳致力建构开心工作环境，为带来「不一样的员工晚宴」，专程请来新春花车巡游的迷你版花车和员工表演队伍助阵，将晚宴打造成嘉年华般的欢乐节日。人气偶像姜涛@MIRROR、麦当劳全新茶饮代言人林峰，以及深受爱戴的乐队Dear Jane更在晚宴惊喜登场，带动在场员工沉浸在歌声之中，携手到台前高歌同乐，带来前所未有的「世一员工体验」。

晚宴上，香港麦当劳行政总裁黎韦诗向全体员工表达衷心谢意及送上祝福。她强调，香港麦当劳2025年能够屡创佳绩，全赖每位同事在不同岗位上的付出。她更特别表扬长期服务奖得主：「他们多年来的敬业精神，与公司迈步向前，成就50周年这个辉煌的里程碑。」展望马年，她期许全体员工能持续秉持「味美欢笑，共创共好」的宗旨，为广大顾客带来更多「Happy Moments」。

