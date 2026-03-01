SEVENTEEN演唱会｜多个部门采联合执法行动 拘4旅客小贩

韩国超人气组合SEVENTEEN 昨日 (2月28日)起一连两日于启德主场馆举行演唱会，香港海关、入境事务处、香港警务处、食物环境衞生署和康乐及文化事务署，于启德体育园附近采取联合执法行动，打击流动小贩售卖侵权物品、非法劳工、无牌小贩及非法摆卖活动。

其间，海关人员进行试购行动，怀疑4名流动小贩以访客身份在港从事雇佣工作或参与业务。该4名流动小贩随即被入境处人员以怀疑非法劳工拘捕。被捕人为两男两女，年龄介乎22至49岁。

海关、入境处、警方、食环署及康文署会继续于盛事举行期间加强高调巡逻和执法，在会场附近严厉打击各类违法活动。

海关提醒消费者应光顾信誉良好的店铺，如有怀疑，应先向有关商标持有人或其代理商查询。商户于采购物品时亦应小心谨慎，售卖冒牌物品属严重罪行，须负上刑责。根据《商品说明条例》，任何人销售或为售卖用途而管有冒牌物品，即属违法。一经定罪，最高可被判罚款50万元及监禁5年。

根据《版权条例》，任何人士销售或为售卖用途而管有侵犯版权物品，即属违法，一经定罪，最高可被判每件侵权物品罚款5万元及监禁4年。市民可致电海关24小时热线182 8080，或透过举报罪案专用电邮帐户（[email protected]）或网上表格（eform.cefs.gov.hk/form/ced002）举报怀疑冒牌活动。

任何人违反对他有效的逗留条件，即属犯罪。同时，所有旅客在未获入境处处长批准前，无论受薪与否，均不得在港从事任何雇佣工作，开办或参与任何业务。违例者会遭检控，一经定罪，最高刑罚为罚款5万元及监禁两年。协助及教唆他人违反逗留条件者同罪。市民可使用举报非法劳工专线3861 5000、传真2824 1166、电邮[email protected]，或登入入境处网址www.immd.gov.hk利用「网上举报违反入境条例罪行」表格向入境处举报雇用非法劳工活动。

食环署提醒，根据《公众衞生及市政条例》（第132章），除非持有食环署签发的有效小贩牌照，否则任何人均不得在街道上贩卖，违例者会被检控，一经定罪，最高可被处罚款一万元及监禁6个月，而涉案的货物及设备会被检取及充公。此外，如无牌贩卖活动同时引致阻塞公众地方，违例人士会被加控《简易程序治罪条例》（第228章），一经定罪，最高可被处罚款2.5万元或监禁3个月。