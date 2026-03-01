伊朗局势︱滞留港人claim保险打定输数? 保险业：战争引发损失 旅保一般不赔

美国、以色列2月28日联合空袭伊朗多个地点。杜拜棕榈岛酒店亦遭飞弹碎片击中起火，杜拜国际机场宣布暂停所有航班升降，多名身处杜拜的港人受影响滞留机场。保险业界人士提醒，战争、叛乱等情况普遍被列为旅游保险的「一般除外责任」，相关损失将不获赔偿。不过，部分保险公司在特殊情况下或会「特事特办」，提供弹性处理方案。

战争引起损失不理赔

保险业联会行政总监刘佩玲指，基本上每张旅游保单列有「一般除外责任」项目，适用于全部保障。保单合约中列明的「一般除外责任」，是指保险公司不会赔偿由该些除外责任事项引起的损失。常见的除外责任包括战争、叛乱或政变等情况， ⁠若果旅客因为除外责任而取消行程或引致行程延误，将不会受到保障。

保险业联会提醒，每间保险公司发出的旅游保单列明其保障范围、条款细则及不保事项各有差异，所有实际的理赔个案应以受保人购买的保险及其保单条款作准。

滞留旅客应先联络保险公司

国际专业保险咨询协会会长罗少雄建议旅客应将人身安全放在首位。在索偿方面，他建议旅客应第一时间主动联络保险公司或保险中介，寻求清晰指引。「最好就问一问保险公司有没有什么特别的指引。」他指出，部分保险公司在特殊情况下或会「特事特办」，提供弹性处理方案，例如是否容许转机到邻近地区再安排返港。为免日后在索偿时出现争议，旅客应在作出任何决定前先向保险公司查询，并尽量以电邮等方式保留书面沟通记录，确保获得清晰的回复和保障。

保障关键：战事前是否已身处当地

罗少雄表示，即使理赔，保障原则的关键在于旅客抵达当地的时间。如果旅客在战争尚未爆发时，已经身处该地区，其持有的旅游保险保障依然有效。在这情况下，假如因突发的局势变动而导致行程受阻，例如航班取消需要滞留，相关的额外住宿及交通费用，旅客仍然可以向保险公司索偿。

不过，如果是战争已经爆发后才出发前往相关地区，保险公司通常不会承担因战争引致的损失，「所有的保单都不会保障战争这件事情」。他解释，不论是航班延误、行程取消或其他相关损失，只要起因是战争，均不属于保障范围。

外游警示导致行程取消可作索偿

保险业联会补充指，若旅客目的地因香港保安局发出红色或黑色外游警示而导致行程取消，受保人或可获相应赔偿。根据现行安排，旅客需先向旅游服务供应商，例如航空公司、酒店等提出取消行程的退款申请。如未能成功退回款项，余额可按旅游保单条款向保险公司索偿。若目的地发出黑色外游警示，保单通常会涵盖全部未能退回的行程费用；若为红色外游警示，则一般涵盖一半费用。

旅游保单必须在保安局发出外游警示之前购买，方能享有保障。换言之，若警示发出后才投保，有关损失将不获赔偿。旅游人士如有疑问，宜于投保前向保险公司或中介人查询保单保障详情，以免外游时遇上突发情况而蒙受损失。