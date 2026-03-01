《简朴房条例》生效︱何永贤亲身落区为居民解惑 冀加强社会认知 有序落实规管

《简朴房条例》（第658章）今日（3月1日）生效。房屋局局长何永贤表示，今届特区政府决心解决香港累积多年的劣质「㓥房」这「老大难」问题，简朴房制度今日开始按「先登记、后执法」的步伐推展，提供48个月过渡安排，有序告别劣质「㓥房」，改善基层租户的居住环境。

向㓥房户解说简朴房规管与房屋选项

何永贤于社交平台发文指，她今日联同立法会议员郑泳舜和魏明德，及多位深水埗区议员到圣雅各福群会营运的南昌社区客厅，与分间单位住户座谈，介绍简朴房规管内容，住户权益与保障。何永贤向居民介绍了未来传统公营房屋供应大增，还有3万个简约公屋、2万个过渡性房屋单位给合资格市民申请，希望给市民改善居住环境的选项；过渡性房屋更特设丙类申请，专供在简朴房规管期间，因分间单位需要执整而受影响的租户申请入住；当局共有6队区域服务队，专门支援分间单位住户，有需要街坊可按自己的地区联系服务队。

何永贤也现场与地区朋友和街坊交流，逐一解答疑问，包括各种房屋的申请资格，详细解说分间单位住户现有的保障等。每位街坊的处境都不一样，当局会携手议员、区域服务队及社会各界的支持力量，共同加强社会认知，有序落实好简朴房规管。

区域服务队全方位支援㓥房户

房屋局会继续密切留意分间单位租赁市场的情况，区域服务队亦会持续透过街站、家访、讲座及简介会等接触分间单位住户，为他们提供全方位适切支援，例如处理查询、向差饷物业估价署转介怀疑违反分间单位租务管制的个案、协助有需要的分间单位住户申请传统公屋、简约公屋、过渡性房屋或寻找其他居所等。

何永贤感谢香港测量师学会早前已推出「楼宇医生」计划，正式就简朴房展开登记并推出认证提供建筑测量公司名单，方便市民就不同楼宇问题寻找专业协助，推动香港楼宇安全发展。当局未来会继续与大家携手，推动香港社会告别劣质「㓥房」。