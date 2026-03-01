Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

诺如病毒︱抵港邮轮「威士特丹号」76人疑中招 防护中心：已确保入境人士健康状况良好

邮轮「威士特丹号」爆发怀疑诺如病毒感染，76名乘客及船员出现肠胃炎病征。衞生防护中心今日（3月1日）表示，已登船调查并为乘客作健康评估，确认船上衞生情况满意后，乘客已获准登岸。邮轮在完成彻底清洁消毒后，将于傍晚离港。

抵港前已通报 76人现肠胃炎病征

衞生防护中心总监徐乐坚表示，港口衞生科于周五（2月27日）接获通报，指邮轮「威士特丹号」上有乘客及船员怀疑感染诺如病毒。该邮轮自2月15日起途经日本、韩国及上海，船上载有约2,000名乘客及800名船员。

中心的流行病学调查发现，自2月15日起，船上共76人陆续出现呕吐、腹泻等急性肠胃炎病征，包括65名乘客及11名船员。船上化验服务为其中7名患者进行的初步化验，证实粪便样本对诺如病毒呈阳性反应。据船上医生指，大部分患者病况轻微，抵港时仅余三人有轻微病征，无需送院。

邮轮「威士特丹号」爆发怀疑诺如病毒感染,76名乘客及船员出现肠胃炎病征。政府新闻处图片
邮轮「威士特丹号」爆发怀疑诺如病毒感染,76名乘客及船员出现肠胃炎病征。政府新闻处图片

衞生防护中心登船调查 吁旅客注意衞生

邮轮于今晨抵达启德邮轮码头后，衞生防护中心人员随即登船调查，并在码头设立临时医护站。中心人员视察后，已向船方提供感染控制建议，并在确认邮轮完成全面清洁消毒、衞生情况满意，以及确保准备入境香港的人士的健康状况良好后，批准船上人员登岸。

徐乐坚补充，鉴于日本及韩国等地的诺如病毒活跃程度正处于高水平，他呼吁跨境邮轮旅客及营运商注意个人、食物及环境衞生。该邮轮将于傍晚离港前往菲律宾，中心亦已就事件通报当地衞生部门。

