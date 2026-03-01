下月起的士需提供电子支付 业界冀初期执法设过渡期 口头警告代替即时票控

法例规定所有的士司机由今年4月1日起，必须提供至少一种二维码和一种非二维码电子支付方式，供乘客支付车费。运输署将于3月7日至4月4日期间设立三个专用服务站，安排主要电子支付平台为已预约的士司机开户。有业界人士冀初期执法给予弹性及过渡期，以口头警告代替即时票控。

运输署助理署长冯惠筠表示，近月加强向业界推广相关措施，除在机场、各口岸及主要铁路站的士站派发宣传单张外，亦督导各大电子支付平台于港九新界举办接近20场工作坊，以讲解法例要求及即场协助开立电子支付帐户，反应踊跃。

运输署辖下3停车场设的士专用服务站 明起开始接受预约

她续指，将于3月7日至4月4日期间，运输署辖下3个停车场设有的士专用服务站，包括上环林士街停车场、葵芳停车场及荃湾停车场，有主要电子支付平台安排专人为已预约的士司机开户，明日起开始接受预约。她建议，已成功开户的司机，可在规例正式生效前多加练习使用；相信规例生效后，将可提升乘客乘车便利，同时减省司机找续时间，提升营运效率。

的士司机从业员总会秘书长黄大海表示，近年愈来愈多市民已习惯使用电子支付，有助加快上落客。不过，他称，电子支付涉及设备、维护等成本压力，亦忧虑实施时间紧迫，法例生效后司机若没有安装电子支付，或会被票控，对属自雇性质的的士司机造成压力，故希望政府在初期执法上给予弹性与过渡期，以口头警告代替即时票控，让行业有时间适应。

估计约三成乘客选用电子支付

大黄蜂车队负责人黄先生表示，电子支付对的士司机属「必需品」，除了避免找续出错发生争拗，亦可减少因乘客无带现金，需要花费大量时间处理，「有时搞足一个钟，甚至收唔到钱，有时人哋赶飞机，唔通阻住人咩？」。他称，大家使用电子支付的比例正上升，不同支付方式的使用率「相当平均」，日后或会逐步取代现金，「初期约一成乘客使用，现时估计已有约三成乘客选用电子支付，当中旅客占最多」。

由今年4月1日起，必须提供至少一种二维码和一种非二维码电子支付方式，供乘客支付车费。

由今年4月1日起，必须提供至少一种二维码和一种非二维码电子支付方式，供乘客支付车费。

安装成本方面，他表示，现时市面上有四至五款信用卡或电子支付装置，大部分安装费用不高，甚至免费安装，亦有平台提供津贴以补贴司机安装。他坦言，初期有司机不愿意安装电子支付系统，会担心「少咗小费」，或是不熟悉操作而影响上落客速度，加上早期部分机器较为笨重，但近年已改良，安装及使用均较以往方便，大家亦逐渐熟习系统。

逾4万司机注册商用版八达通App

另有多间电子支付平台已推出多项支援措施，其中八达通公司交通业务主管邓翠珊表示，目前有超过4万名司机注册商用版八达通App或配备流动支付收款机，按年上升近四成；透过相关工具处理的的士电子支付交易额亦按年上升近六成半。她称，该收款机可同时接受八达通卡、手机八达通及各类二维码支付，做到「一机应百客」，让市民及访港旅客都可轻松付款，大大提升出行及乘车体验；同时，豁免的士司机以银行账户资金转账的手续费，降低业界采用电子支付的门槛，期望司机可「无压力、零成本」。

记者、摄影：何姵妤

