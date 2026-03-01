Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

的士服务嘉许计划 70位候选司机 最高票将获选「最受欢迎的士司机」 即日起接受公众投票

社会
更新时间：13:41 2026-03-01 HKT
发布时间：13:41 2026-03-01 HKT

由的士服务质素委员会与运输署合办的的士服务嘉许计划，由今日（1日）起接受公众投票，6月30日截止。运输署呼吁市民和旅客踊跃投票，对热心提供优质的士服务的从业员予以肯定。

接逾1400个「优秀的士司机」及「好人好事」奖提名

嘉许计划共收到约1,410个「优秀的士司机」及「好人好事」奖的提名。署方从中选出70位候选「优秀的士司机」及5位候选「好人好事」奖的司机供公众投票。市民和旅客可透过的士服务质素委员会网页（www.ctsq.org.hk/voting）或扫描嘉许计划宣传品上的二维码投票。

按司机驾驶纪录、品格、优异行为等评核

投票截止后，专业评审委员会将根据司机的驾驶纪录、品格、在职培训纪录、获表扬的优异行为和乘客满意程度，以及管理团队在的士服务质素管理、利用创新科技提升的士服务营运效率和质素、社会责任等方面评核。

公众投票最高票数获选「最受欢迎的士司机」

经公众投票及专业评审综合得分最高的20位候选「优秀的士司机」及两位候选「好人好事」奖的司机会获颁奖项；在公众投票中取得最高票数的司机会获选为「最受欢迎的士司机」。另外，经专业评审得分最高的一支的士服务管理团队会获选为「优秀的士服务管理团队」。

运输署会在的士车厢内、其他公共交通工具及的士站服务资讯板展示宣传资料，亦会透过网页、流动应用程式「香港出行易」，以及与香港旅游发展局合作推广嘉许计划。

