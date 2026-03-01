天气｜提防「倒春寒」 冷锋挟骤雨雷暴明晚杀到 元宵急降8度

【天文台/元宵天气】冬末初春，近日天气略有回暖及潮湿，不过亦要小心「倒春寒」。天文台预测，一道冷锋将于明日（2日）稍后至周二横过华南沿岸，届时气温会在一日内下降8度。预计元宵节后开始降温，下周中至周末最低气温介乎17至18度。

天气随冷锋来袭转坏 有骤雨雷暴

根据天文台的九天天气预报，明日最高气温预计为25度，最低气温为21度。随着冷锋来袭，气温将显著下降，周二元宵节气温将降至17度，相较周一的最高气温，一日内下跌8度。打鼓岭预计低至15度，黄竹坑和上水则预计跌至16度。

此外，随着冷锋杀到，天文台预料会带来骤雨，明日日间短暂时间有阳光，稍后有几阵骤雨及可能有雷暴；周二大致多云，有几阵骤雨。初时骤雨较多及可能有雷暴。

天文台早前曾指或现「石湖风」

天文台表示，受一股潮湿的偏南气流影响，广东沿岸明日早晚有薄雾，日间温暖。预料一道冷锋会在明日稍后至周二初时横过华南沿岸，该区气温会稍为下降。而高空扰动会在星期二为广东带来骤雨。东北季候风会在本周中至后期持续影响广东沿岸，该区早上稍凉，天色逐渐好转。

天文台上周曾发布天气随笔，指如果大气低层有风切变及大气不稳定度高等中尺度气象条件配合，香港本周有机会出现「石湖风」。

