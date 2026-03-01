第54届香港艺术节日前揭幕，文化体育及旅游局局长罗淑佩周六（28日）在社交平台表示，艺术节在行政长官主持开幕典礼后正式展开，她连续两晚到场观赏演出，形容节目展现艺术、体育与电影的完美结合。

罗淑佩指，首晚观赏由Ballet Nacional de España带来的《La Bella Otero》，周六再欣赏美国管风琴家Cameron Carpenter为默片《体育皇后》现场配乐的世界首演。她形容节目把艺术、体育与电影元素完美结合，现场管风琴配乐与剧情配合得天衣无缝，令人印象深刻。

罗淑佩一连两日观赏香港艺术节节目 赞中西兼纳邀市民共赴艺术盛宴。

她又提到，Carpenter曾于2023年艺术节演出，当时演奏巴哈作品，今次则展现为默片现场配乐的魅力，亦是她首次观赏默片体验。

罗淑佩表示，香港艺术节节目涵盖音乐、舞蹈、歌剧、戏曲、剧场及多媒体创作等，内容中西兼容。她指出，艺术节经费约三成来自政府直接资助及配对拨款，其余由商界及私人赞助、捐款和门票收入支持，并呼吁市民把握机会参与为期一个月的艺术盛事。