Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

罗淑佩一连两日观赏香港艺术节节目 赞中西兼纳邀市民共赴艺术盛宴

社会
更新时间：03:30 2026-03-01 HKT
发布时间：03:30 2026-03-01 HKT

第54届香港艺术节日前揭幕，文化体育及旅游局局长罗淑佩周六（28日）在社交平台表示，艺术节在行政长官主持开幕典礼后正式展开，她连续两晚到场观赏演出，形容节目展现艺术、体育与电影的完美结合。

罗淑佩指，首晚观赏由Ballet Nacional de España带来的《La Bella Otero》，周六再欣赏美国管风琴家Cameron Carpenter为默片《体育皇后》现场配乐的世界首演。她形容节目把艺术、体育与电影元素完美结合，现场管风琴配乐与剧情配合得天衣无缝，令人印象深刻。

罗淑佩一连两日观赏香港艺术节节目 赞中西兼纳邀市民共赴艺术盛宴。
罗淑佩一连两日观赏香港艺术节节目 赞中西兼纳邀市民共赴艺术盛宴。
罗淑佩一连两日观赏香港艺术节节目 赞中西兼纳邀市民共赴艺术盛宴。
罗淑佩一连两日观赏香港艺术节节目 赞中西兼纳邀市民共赴艺术盛宴。
罗淑佩一连两日观赏香港艺术节节目 赞中西兼纳邀市民共赴艺术盛宴。
罗淑佩一连两日观赏香港艺术节节目 赞中西兼纳邀市民共赴艺术盛宴。
罗淑佩一连两日观赏香港艺术节节目 赞中西兼纳邀市民共赴艺术盛宴。
罗淑佩一连两日观赏香港艺术节节目 赞中西兼纳邀市民共赴艺术盛宴。

她又提到，Carpenter曾于2023年艺术节演出，当时演奏巴哈作品，今次则展现为默片现场配乐的魅力，亦是她首次观赏默片体验。

罗淑佩表示，香港艺术节节目涵盖音乐、舞蹈、歌剧、戏曲、剧场及多媒体创作等，内容中西兼容。她指出，艺术节经费约三成来自政府直接资助及配对拨款，其余由商界及私人赞助、捐款和门票收入支持，并呼吁市民把握机会参与为期一个月的艺术盛事。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
美国以色列联手发动「史诗怒火」空袭
01:15
伊朗局势︱美国以色列空袭致伊朗逾200死、747人伤 内塔尼亚胡：哈梅内伊或已去世︱不断更新
即时国际
2026-02-28 03:00 HKT
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
毛坯房当工业风直接住 年轻夫妇为悭钱 零装修住2年「安稳就很知足」
家居装修
22小时前
00:43
伊朗局势︱杜拜棕榈岛酒店疑被飞弹碎片击中 入口起火冒浓烟・有片
即时国际
4小时前
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
00:56
中电新一轮「基层家庭电费补助计划」3.2开始申请！4类人合资格 长者有份 最高获$1000津贴
生活百科
2026-02-27 13:03 HKT
长者餐饮优惠2026｜46大连锁酒楼/快餐/放题 乐悠咭、长者咭折扣！大家乐/太兴/利东/牛大人
长者餐饮优惠2026｜46大连锁酒楼/快餐/放题 乐悠咭、长者咭折扣！大家乐/太兴/利东/牛大人
饮食
17小时前
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
拒接3字头电话随时后悔？留意医院来电特定「字头」 网民提醒勿错过：连续打嚟就好听
生活百科
2026-02-27 14:47 HKT
蔡思贝官方资料被TVB删除疑正式离巢  曾被封「最不受欢迎视后」  传获猛人照顾准备嫁人？
蔡思贝官方资料被TVB删除疑正式离巢  曾被封「最不受欢迎视后」  传获猛人照顾准备嫁人？
影视圈
7小时前
郑伊健夫妇筲箕湾食面犹如平民 蒙嘉慧身形再暴胀体现幸福肥 一个贴地举动被赞具明星风采
郑伊健夫妇筲箕湾食面犹如平民 蒙嘉慧身形再暴胀体现幸福肥 一个贴地举动被赞具明星风采
影视圈
11小时前
01:00
深水埗嫖客晕倒死亡 揭妓女藏吸毒工具被捕
突发
16小时前
前TVB「楼后」离港生活自爆对一人有亏欠 放下花旦面子学新事物 进驻豪宅环境清幽：唔想出街
前TVB「楼后」离港生活自爆对一人有亏欠 放下花旦面子学新事物 进驻豪宅环境清幽：唔想出街
影视圈
19小时前