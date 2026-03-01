Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势．航班资讯更新｜机管局：周六、日9班航班受影响 包括3班离港航班取消

社会
更新时间：07:59 2026-03-01 HKT
发布时间：07:59 2026-03-01 HKT

伊朗局势︱中东最新局势，影响来往当地的航空交通。保安局周六（28日）在保安局外游警示制度网站，更新对伊朗及以色列发出的红色外游警示。局方表示，对伊朗及以色列发出的红色外游警示目前仍然生效，提醒市民如非必要，避免前往当地。

伊朗局势︱3月1日最新资讯

【07:42】入境处表示，至今未接获港人求助。

伊朗局势︱2月28日最新资讯

【22:42】机管局2月28日晚表示，受伊朗局势影响，截止星期六晚上8时，香港国际机场星期六及星期日共有9班客运航班受影响，包括3班分别从杜拜或利雅得出发的航班延迟抵港，3班离港航班取消，3班分别前往利雅德及杜拜的航班延迟起飞。详情请向航空公司查询。

国泰暂停周六中东航班运作  包括往返杜拜、利雅得航班

国泰集团指，暂停周六中东航班运作，包括往返杜拜、利雅得的航班，以及往返杜拜阿勒马克图姆国际机场货机。此外，平日会飞越相关空域的航班亦已改道。

因应中东地区的最新发展，国泰航空豁免今日或之前出票的往返布杜拜 (DXB) / 利雅得 (RUH)航班重新订位及更改航点的手续费用，更改机票截止日期为3月3日或之前，让乘客可以更灵活调整行程。若乘客选择重新预订，原有与新行程之间的票价及税项差额仍需支付。

国泰公告。
国泰公告。

