伊朗局势｜机管局：今明两日9班航班受影响 3班延迟抵港、3班延迟起飞、3班离港航班取消

保安局今日（28日）在保安局外游警示制度网站，更新对伊朗及以色列发出的红色外游警示。机管局今日（28日）表示，受伊朗局势影响，截止星期六晚上8时，香港国际机场星期六及星期日共有9班客运航班受影响，包括3班分别从杜拜或利雅得出发的航班延迟抵港，3班离港航班取消，3班分别前往利雅德及杜拜的航班延迟起飞。详情请向航空公司查询。

国泰免重新订位及更改航点手续费

国泰航空今日公布，因应中东地区的最新发展，国泰航空豁免今日或之前出票的往返布杜拜 (DXB) / 利雅得 (RUH)航班重新订位及更改航点的手续费用，更改机票截止日期为3月3日或之前，让乘客可以更灵活调整行程。若乘客选择重新预订，原有与新行程之间的票价及税项差额仍需支付。

国泰公告。