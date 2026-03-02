Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

伊朗局势．旅游及航班更新｜机管局：今有14班航班取消、1班延误 明有12班航班取消 入境处接432港人查询

社会
更新时间：17:56 2026-03-02 HKT
发布时间：11:45 2026-03-02 HKT

伊朗局势︱中东最新局势，影响来往当地的航空交通。保安局周六（28日）在保安局外游警示制度网站，更新对伊朗及以色列发出的红色外游警示。局方表示，对伊朗及以色列发出的红色外游警示目前仍然生效，提醒市民如非必要，避免前往当地。

伊朗局势︱3月2日最新资讯

【21:40】受中东局势影响，香港国际机场今天（2日）截至晚上9时，有14班航班取消，1班航班延误；明天（3月3日）暂时有12班航班取消。详情请向航空公司查询。

【18:50】入境处表示，接获432名身处当地港人查询，全部报称安全。

【18:50】永安旅游表示，现时有2个旅行团，共34人滞留于杜拜，全部安全，目前于酒店休息静待航班安排。此外，因应杜拜机场暂停所有航班，经杜拜回港的欧洲团队同样受影响，共6个团队、近100人需要暂时滞留于当地等待航班安排，当中包括欧洲、摩洛哥、埃及、突尼西亚等。

【17:55】受中东局势影响，香港国际机场今天（3月2日）截止下午5时，有14班航班取消，1班航班延误；明天（3月3日）暂时有10班航班取消。详情请向航空公司查询。

【11:45】受中东局势影响，香港国际机场今天（3月2日）截至上午10时45分，有13班航班取消，1班航班延误。详情请向航空公司查询。

伊朗局势︱3月1日最新资讯

【00:25】国泰航空宣布，鉴于中东地区局势的最新发展，所有由2月28日至3月5日（包括当日）往返杜拜的航班已经取消；另外，所有由2月28日至3月3日（包括当日）往返利雅得的航班已经取消。

伊朗局势︱3月1日最新资讯

【21:48】截至3月1日下午5时，入境处共接获194名身在当地的港人查询 ，包括最新航班安排。所有查询港人报称身处安全地方。

【17:50】机管局表示，受中东局势影响，香港国际机场今天（1日）截止下午5时，有12班航班取消，明天（2日）亦将有8班航班取消。

东瀛游：13名团友滞留杜拜和土耳其  纵横游:至本月10日前约10个中东团取消

【17:30】东瀛游执董禤国全表示，目前共3个旅行团受影响，涉及约60人。当中，有13名团友滞留杜拜和土耳其未能回港；有26名团友滞留摩洛哥未能回港；另有26名客人因目前情况，旅行团未能出发。

旅行社纵横游常务董事袁振宁表示，现时有旅行团在杜拜，将于星期三回港，所有团友安全并安好，但团友可能心情受影响或有担心，选择今日在酒店休息。他说，东欧及西欧旅行团可能经杜拜或卡塔尔返港，如果当地机场没有关闭，只是航班受影响，可安排旅客在其他地方转机返港；即使一旦要滞留当地，亦可安排旅客继续入住酒店。他又指暂时至本月10日前约有10个中东团取消，公司会根据旅监局指令退款；至于之后的旅行团安排，有待留意事态发展。

国泰：已暂停今日往返杜拜及利雅得客运航班

【16:10】入境处表示，在获悉事件后，已即时透过外交部驻香港特别行政区特派员公署、中国驻卡塔尔大使馆、中国驻阿拉伯联合酋长国大使馆、中国驻沙特阿拉伯王国大使馆、中国驻巴林王国大使馆、中国驻约旦哈希姆王国大使馆及旅游业监管局了解情况。截至3月1日上午8时，入境处共接获131名身在当地的港人查询 ，包括最新航班安排。所有查询港人报称身处安全地方。

入境处会继续与查询港人保持联络，就其行程及航班资讯提供适切意见及可行的协助，并会继续与公署、中国驻当地使领馆及旅游业监管局保持紧密联系，留意事态发展及积极跟进事件。

入境处指，在外港人如需协助，可致电入境处「协助在外香港居民小组」的24小时求助热线，电话：(852) 1868；透过「入境处流动应用程式」以网络数据致电「1868」热线或使用1868聊天机械人；发送讯息至1868 WhatsApp求助热线或1868微信求助热线或提交网上求助表格求助。

【14:40】国泰航空Cathay Pacific（CX）表示，因应中东地区的最新局势，已暂停今日（3月1日）于区内的航班运作，包括往返杜拜及利雅得的客运航班。此外，平日会飞越相关空域的航班亦已改道。

国泰表示，已豁免航班重新订位及更改航点的手续费用，让顾客请于国泰网页浏览详情并灵活调整行程。顾客出发前往机场前，请于国泰网页了解最新航班安排。置泰又指，顾客和机组人员的安全是国泰的首要考虑，将在检视局势后，再考虑恢复往返或飞越该地区。

机管局：截至今早11时有9班航班取消

【12:15】机管局更新资讯指，受伊朗局势影响，香港国际机场昨日（2月28日）有5班航班取消，1班航班延误，今天（3月1日）截至上午11时，有9班航班取消。详情请向航空公司查询。

【11:55】纵横游表示，为保障安全，已取消3月10日前的阿联酋团队，会根据旅游业监管局指令作出退款。

【07:42】入境处表示，至今未接获港人求助。

伊朗局势︱2月28日最新资讯

【22:42】机管局2月28日晚表示，受伊朗局势影响，截止星期六晚上8时，香港国际机场星期六及星期日共有9班客运航班受影响，包括3班分别从杜拜或利雅得出发的航班延迟抵港，3班离港航班取消，3班分别前往利雅德及杜拜的航班延迟起飞。详情请向航空公司查询。

国泰暂停周六中东航班运作  包括往返杜拜、利雅得航班

国泰集团指，暂停周六中东航班运作，包括往返杜拜、利雅得的航班，以及往返杜拜阿勒马克图姆国际机场货机。此外，平日会飞越相关空域的航班亦已改道。

因应中东地区的最新发展，国泰航空豁免今日或之前出票的往返布杜拜 (DXB) / 利雅得 (RUH)航班重新订位及更改航点的手续费用，更改机票截止日期为3月3日或之前，让乘客可以更灵活调整行程。若乘客选择重新预订，原有与新行程之间的票价及税项差额仍需支付。

国泰公告。
国泰公告。

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！属同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
太古城40年老字号酒家翰腾阁结业！为同名品牌最后分店  街坊：好多人排队  美心旗下品牌接手
饮食
10小时前
伊朗局势｜美军F-15坠落科威特疑友军击中 飞行员跳伞生还
01:11
伊朗局势｜美军三架F-15战机坠落科威特 出事原因美伊说法不一
即时国际
3小时前
湾仔维港男工浮标上堕海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
00:36
湾仔维港38岁领航船男工浮标上堕海 昏迷送院不治 意外一刻曝光
突发
1小时前
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
李婉华揭加国中产悲歌 斥政府加税无孔不入：已经难揾钱，仲要加税，想点呀
影视圈
14小时前
伊朗局势︱伊国营电视台宣布哈梅内伊已殉道 即日起全国哀悼40天
01:11
伊朗局势︱哈梅内伊妻子伤重不治︱不断更新
即时国际
1小时前
连锁酒楼斩料加餸！海港招牌叉烧$40/半斤 全线13分店11am起供应
连锁酒楼斩料加餸！海港招牌叉烧$40/半斤 全线13分店11am起供应
饮食
11小时前
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
港铁站时装店清货减价现抢购人潮 港人好奇「点解开到咁多年？」 网民拆解1原因屹立20年不倒
生活百科
6小时前
伊朗局势︱翁静晶徒弟滞留杜拜直击市面变空城：香港真系好好，想快啲返去 惊叹萨德系统威力
伊朗局势︱翁静晶徒弟滞留杜拜直击市面变空城：香港真系好好，想快啲返去 惊叹萨德系统威力
影视圈
5小时前
中年好声音4丨导师Calvin Sir张嘉铭造型似林家谦？歌唱老师资格曾惹争议 视帝都系佢学生
中年好声音4丨导师Calvin Sir张嘉铭造型似林家谦？歌唱老师资格曾惹争议 视帝都系佢学生
影视圈
3小时前
伊朗局势︱阿联酋协助滞留旅客 酒店食宿费用政府「埋单」 滞留港人：转酒店都无咁大负担
伊朗局势︱阿联酋协助滞留旅客 酒店食宿费用政府「埋单」 滞留港人：转酒店都无咁大负担
社会
4小时前