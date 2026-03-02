伊朗局势．旅游及航班更新｜国泰航空暂停营运往返杜拜及利雅得航班至3.14 免手续费更改航点或退款

伊朗局势︱中东最新局势，影响来往当地的航空交通。保安局周六（28日）在保安局外游警示制度网站，更新对伊朗及以色列发出的红色外游警示。局方表示，对伊朗及以色列发出的红色外游警示目前仍然生效，提醒市民如非必要，避免前往当地。

伊朗局势︱3月3日最新资讯

【16:05】鉴于中东地区局势的最新发展，国泰航空所有由2026年2月28日至 2026年3月14日（包括当日）往返利雅得的航班已经取消。另外，国泰航空所有由2026 年2月28日至 2026年3月14日（包括当日）往返杜拜的航班已经取消。

受影响的旅客如未收到国泰航空的通知，请透过「自助订位管理服务」查看最新的预订状况。

国泰已启动特别票务安排，为顾客提供灵活的选择。已预订 2026年3月14日或之前往返香港与利雅得国泰航班的旅客，如需重新订位、更改航点或选择退款，均可获豁免相关手续费。

若旅客透过旅行社或第三方网站购买机票，请直接与他们联系，以重新安排旅行日期或申请退款。若旅客透过国泰航空（我们的网站、流动应用程序或客户服务部）订票，请联络客户服务团队，国泰将乐意协助你预订新航班。如需申请退款，旅客可透过「自助订位管理服务」办理。 未来数天航班时间表或需要进一步调整。

【12:20】受中东局势影响，香港国际机场今天（3月3日）截止上午11时，有14班航班取消。详情请向航空公司查询。

伊朗局势︱3月2日最新资讯

【21:40】受中东局势影响，香港国际机场今天（2日）截至晚上9时，有14班航班取消，1班航班延误；明天（3月3日）暂时有12班航班取消。详情请向航空公司查询。

【18:50】入境处表示，接获432名身处当地港人查询，全部报称安全。

【18:50】永安旅游表示，现时有2个旅行团，共34人滞留于杜拜，全部安全，目前于酒店休息静待航班安排。此外，因应杜拜机场暂停所有航班，经杜拜回港的欧洲团队同样受影响，共6个团队、近100人需要暂时滞留于当地等待航班安排，当中包括欧洲、摩洛哥、埃及、突尼西亚等。

【17:55】受中东局势影响，香港国际机场今天（3月2日）截止下午5时，有14班航班取消，1班航班延误；明天（3月3日）暂时有10班航班取消。详情请向航空公司查询。

【11:45】受中东局势影响，香港国际机场今天（3月2日）截至上午10时45分，有13班航班取消，1班航班延误。详情请向航空公司查询。

伊朗局势︱3月1日最新资讯

【00:25】国泰航空宣布，鉴于中东地区局势的最新发展，所有由2月28日至3月5日（包括当日）往返杜拜的航班已经取消；另外，所有由2月28日至3月3日（包括当日）往返利雅得的航班已经取消。

伊朗局势︱3月1日最新资讯

【21:48】截至3月1日下午5时，入境处共接获194名身在当地的港人查询 ，包括最新航班安排。所有查询港人报称身处安全地方。

【17:50】机管局表示，受中东局势影响，香港国际机场今天（1日）截止下午5时，有12班航班取消，明天（2日）亦将有8班航班取消。

东瀛游：13名团友滞留杜拜和土耳其 纵横游:至本月10日前约10个中东团取消

【17:30】东瀛游执董禤国全表示，目前共3个旅行团受影响，涉及约60人。当中，有13名团友滞留杜拜和土耳其未能回港；有26名团友滞留摩洛哥未能回港；另有26名客人因目前情况，旅行团未能出发。

旅行社纵横游常务董事袁振宁表示，现时有旅行团在杜拜，将于星期三回港，所有团友安全并安好，但团友可能心情受影响或有担心，选择今日在酒店休息。他说，东欧及西欧旅行团可能经杜拜或卡塔尔返港，如果当地机场没有关闭，只是航班受影响，可安排旅客在其他地方转机返港；即使一旦要滞留当地，亦可安排旅客继续入住酒店。他又指暂时至本月10日前约有10个中东团取消，公司会根据旅监局指令退款；至于之后的旅行团安排，有待留意事态发展。

国泰：已暂停今日往返杜拜及利雅得客运航班

【16:10】入境处表示，在获悉事件后，已即时透过外交部驻香港特别行政区特派员公署、中国驻卡塔尔大使馆、中国驻阿拉伯联合酋长国大使馆、中国驻沙特阿拉伯王国大使馆、中国驻巴林王国大使馆、中国驻约旦哈希姆王国大使馆及旅游业监管局了解情况。截至3月1日上午8时，入境处共接获131名身在当地的港人查询 ，包括最新航班安排。所有查询港人报称身处安全地方。

入境处会继续与查询港人保持联络，就其行程及航班资讯提供适切意见及可行的协助，并会继续与公署、中国驻当地使领馆及旅游业监管局保持紧密联系，留意事态发展及积极跟进事件。

入境处指，在外港人如需协助，可致电入境处「协助在外香港居民小组」的24小时求助热线，电话：(852) 1868；透过「入境处流动应用程式」以网络数据致电「1868」热线或使用1868聊天机械人；发送讯息至1868 WhatsApp求助热线或1868微信求助热线或提交网上求助表格求助。

【14:40】国泰航空Cathay Pacific（CX）表示，因应中东地区的最新局势，已暂停今日（3月1日）于区内的航班运作，包括往返杜拜及利雅得的客运航班。此外，平日会飞越相关空域的航班亦已改道。

国泰表示，已豁免航班重新订位及更改航点的手续费用，让顾客请于国泰网页浏览详情并灵活调整行程。顾客出发前往机场前，请于国泰网页了解最新航班安排。置泰又指，顾客和机组人员的安全是国泰的首要考虑，将在检视局势后，再考虑恢复往返或飞越该地区。

机管局：截至今早11时有9班航班取消

【12:15】机管局更新资讯指，受伊朗局势影响，香港国际机场昨日（2月28日）有5班航班取消，1班航班延误，今天（3月1日）截至上午11时，有9班航班取消。详情请向航空公司查询。

【11:55】纵横游表示，为保障安全，已取消3月10日前的阿联酋团队，会根据旅游业监管局指令作出退款。

【07:42】入境处表示，至今未接获港人求助。

伊朗局势︱2月28日最新资讯

【22:42】机管局2月28日晚表示，受伊朗局势影响，截止星期六晚上8时，香港国际机场星期六及星期日共有9班客运航班受影响，包括3班分别从杜拜或利雅得出发的航班延迟抵港，3班离港航班取消，3班分别前往利雅德及杜拜的航班延迟起飞。详情请向航空公司查询。

国泰暂停周六中东航班运作 包括往返杜拜、利雅得航班

国泰集团指，暂停周六中东航班运作，包括往返杜拜、利雅得的航班，以及往返杜拜阿勒马克图姆国际机场货机。此外，平日会飞越相关空域的航班亦已改道。

因应中东地区的最新发展，国泰航空豁免今日或之前出票的往返布杜拜 (DXB) / 利雅得 (RUH)航班重新订位及更改航点的手续费用，更改机票截止日期为3月3日或之前，让乘客可以更灵活调整行程。若乘客选择重新预订，原有与新行程之间的票价及税项差额仍需支付。

国泰公告。