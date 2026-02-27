昂坪360系统遭软件攻击勒索 涉员工、年票乘客及租户等个资 已报警及通报政府等

昂坪360公布，昨日( 26日 )发现内部网络系统无法正常运作，其后证实部分资料遭盗取并受勒索。公司即日已就事件报警，并随即通报相关政府部门和个人资料私隐专员公署；同时采取即时行动，堵截进一步攻击。昂坪360正就被盗资料进行评估、持续监控，并作善后处理。

初步确定所涉乘客资料为姓名及联络方法

经初步评估，受影响的个人资料包括昂坪360员工、年票乘客，以及曾参与市务推广活动及推广资讯接收名单上的乘客、供应商及昂坪市集租户等的资料。初步确定所涉的乘客资料为姓名及联络方法(如电话号码或电邮地址)，昂坪360已启动与受影响持份者沟通。

初步确定所涉的乘客资料为姓名及联络方法(如电话号码或电邮地址)，昂坪360已启动与受影响持份者沟通。

昂坪360对事件为乘客、员工及相关持份者带来不便，深表歉意。昂坪360将全力配合警方的调查工作，以及尽力保障乘客、员工及相关持份者的权益。昂坪360已设立特别查询热线，乘客及相关持份者如需协助，可致电3666 0622查询。

事件不涉缆车安全 乘客使用电子支付资料不受影响

受影响的内部网络系统与昂坪缆车的运作系统为两个完全独立的系统，事件不会对缆车服务及安全构成任何影响。而售卖缆车车票及相关商品的电子支付服务均由其他独立系统提供，因此乘客使用电子支付的资料亦不受影响。

缆车的售票及登车服务等维持正常运作，乘客可如常登车往来东涌及昂坪。昂坪360亦已 加派人手维持现场秩序，加强疏导人流及现场协助。