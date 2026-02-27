马会支持举办第54届香港艺术节 推动艺术文化发展

第54届香港艺术节今日（27日）揭开序幕。自1973年艺术节创办以来，香港赛马会慈善信托基金一直大力支持这项艺坛盛事，致力推广文化和促进社区参与。

开幕礼于香港文化中心举行，主礼嘉宾包括行政长官李家超、中联办副主任孙尚武、文化体育及旅游局局长罗淑佩、康文署署长陈咏雯、香港赛马会主席廖长江、香港艺术节主席卢景文与行政总监余洁仪。

马会08年起每年支持「香港赛马会艺粹系列」下三个主要节目

马会自2008年起，每年支持「香港赛马会艺粹系列」下的三个主要节目。其中，由西班牙国家舞剧院呈献的大型舞剧《美丽的奥蒂罗》将作为今届艺术节的开幕演出。另外两个节目包括英国指挥大师约翰．艾略特．加德纳爵士联同星宿合唱团及管弦乐团演绎的音乐会，以及捷克布尔诺国家歌剧院带来的柴可夫斯基歌剧《尤金．奥尼金》。

科技融合艺术 坂本龙一AR独奏会成焦点

「赛马会艺贯中西系列」则献上古希腊喜剧之父亚里斯多芬笔下《利西翠妲》的中文改编版演出──《姊姊妹妹站起来》，透过来自香港、中国内地和海外艺术家之间的跨文化协作，彰显香港作为中外文化艺术交流中心的优势。

此外，马会亦支持「赛马会创艺科媒系列」，推动艺术与科技的跨界融合。今届的焦点节目为已故音乐大师坂本龙一与科技艺术团队「铁皮鼓」共同创作的混合实境钢琴独奏会《镜：KAGAMI》。透过戴上扩增实境（AR）装置，观众能够近距离观赏坂本龙一的最后演出，恍如穿梭于实体与数码实境交织的艺术空间。

逾三千学生获马会赠免费门票

马会多年来的捐助也涵盖「香港赛马会学生专享节目」，为来自不同背景的学生提供欣赏世界级艺术表演的机会。今年则提供 3,200 张免费门票，让学生进场欣赏七指杂技团上演的《决斗》。此作品以杂技为本，结合歌舞、运动、搏击甚至啦啦队操，重新演绎莎士比亚经典作品《罗密欧与茱丽叶》。学生更可透过演前导赏讲座深入了解这个作品，培养他们对艺术的兴趣和欣赏能力。

