公院收费改革｜「甩头发、攞假纸」等非紧急病人减3成 范鸿龄 : 符合政策初衷

新一份《财政预算案》中，医管局获拨款1031亿元，增加2.9%。医管局主席范鸿龄今日( 27日 )表示，感谢政府对医管局及公营医疗系统的支持，保证会善用，「紧要的数，我们一定问过你（政府），我们先花。今年是医管局成立35周年，为响应政府节约措施，不会有庆祝典礼。」医衞局指，公营医疗收费改革令宝贵资源不被浪费、滥用，「脚趾痕、攞病假纸、甩头发」的非紧急病人减少3成。

急症室整体病人数量跌12.4% 次紧急及非紧急病人跌19.7%

医管局今日举行新春团拜，范鸿龄致辞表示，医管局过去一年推出多项优化服务措施，亦在政府支持下成功推出三项重要且必须的改革，包括落实公立医院系统管理检讨委员会提出的31项建议、公营医疗收费改革及成立「管治及架构改革委员会」。其中公营医疗收费改革初见成效，截至本月25日，急症室整体病人数量较去年同期下跌12.4%，第四、五类次紧急及非紧急病人更下跌19.7%，合资格申请费用减免人数近17万，符合改革将资源放到有需要人士身上的意愿。

医管局今日举行新春团拜，范鸿龄致辞。

他亦说，「管治和架构改革委员会」将提出改善措施，提升医管局服务质素及效率，「涵盖范围非常阔，例如涉及人事管理、财务管理、临床服务管理等，现在委员会继续工作中，当我们有具体建议或具体通过，会向各位继续汇报。」

医衞局表示，收费改革让有限资源精准帮助「贫、急、重、危」病人，达至「能者共付、轻症共付、贫者免付」。以急症室为例，改革实施后第一、二类病人未有减少；第三类紧急病人轮候时间由24分钟缩短至20分钟；第四、五类次紧急及非紧急病人，轮候时间亦由140多分钟，缩短至120多分钟。制度更好地照顾重症病患，亦惠及愿意支付400元费用的病人。局方指，政府会继续将资源投入更先进的治疗方案，让病人能够健康出院。

宏福苑火灾79名伤者 78人已出院1人情况稳定

医衞局又提到，大埔宏福苑火灾79名入院伤者，已有78人出院 ，其余1人情况稳定，反映本港医疗系统提供优质服务，做到「一个都不能少」。

记者 萧博禧