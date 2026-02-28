运输署11个停车场明起加价 私家车月租上调$150、时租加一蚊 即睇新收费详情！
更新时间：11:38 2026-02-28 HKT
运输署早前宣布，辖下11个政府公众停车场将于明日（3月1日）起加价。私家车月租将上调150元，时租加1元；电单车月租则加60元。受影响停车场包括坚尼地城、天星码头、大会堂及葵芳停车场等。
私家车时租加1元 日泊夜泊同加价
由明日起，运输署将调整辖下11个政府公众停车场的收费。当中私家车、的士及客货车的月租将增加150元，时租增加1元，日泊及夜泊收费则分别上调10元及5元。电单车方面，时租收费维持不变，但月租会增加60元，日泊及夜泊则分别轻微上调2元及1元。
除另注明外，该11个停车场的收费调整综合如下：
|车辆类别
|时租
|「日泊」
|「夜泊」
|月租（注一）
|私家车／的士／客货车
|+$1
|+$10
|+$5
|+$150（注二）
|旅游巴士／货车
|+$1
|--
|+$5
|--
|电单车
|--
|+$2
|+$1
|+$60
注一：季租则按月租的加幅率上调。
注二：部分停车场提供的士月租／季租优惠收费，该类月租将上调$120，季租则按月租的加幅率上调。
11个加价停车场一览
是次受影响的11个政府公众停车场，包括：
-
坚尼地城停车场
-
林士街停车场
-
天星码头停车场
-
大会堂停车场
-
天后停车场
-
筲箕湾停车场
-
香港仔停车场
-
双凤街停车场
-
黄大仙停车场
-
葵芳停车场
-
荃湾停车场
