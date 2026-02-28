Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

运输署11个停车场明起加价 私家车月租上调$150、时租加一蚊 即睇新收费详情！

社会
更新时间：11:38 2026-02-28 HKT
发布时间：11:38 2026-02-28 HKT

运输署早前宣布，辖下11个政府公众停车场将于明日（3月1日）起加价。私家车月租将上调150元，时租加1元；电单车月租则加60元。受影响停车场包括坚尼地城、天星码头、大会堂及葵芳停车场等。

私家车时租加1元 日泊夜泊同加价

由明日起，运输署将调整辖下11个政府公众停车场的收费。当中私家车、的士及客货车的月租将增加150元，时租增加1元，日泊及夜泊收费则分别上调10元及5元。电单车方面，时租收费维持不变，但月租会增加60元，日泊及夜泊则分别轻微上调2元及1元。

除另注明外，该11个停车场的收费调整综合如下：

车辆类别 时租 「日泊」 「夜泊」 月租（注一）
私家车／的士／客货车 +$1 +$10 +$5 +$150（注二）
旅游巴士／货车 +$1 -- +$5 --
电单车 -- +$2 +$1 +$60

注一：季租则按月租的加幅率上调。
注二：部分停车场提供的士月租／季租优惠收费，该类月租将上调$120，季租则按月租的加幅率上调。

11个加价停车场一览

是次受影响的11个政府公众停车场，包括：

  • 坚尼地城停车场

  • 林士街停车场

  • 天星码头停车场

  • 大会堂停车场

  • 天后停车场

  • 筲箕湾停车场

  • 香港仔停车场

  • 双凤街停车场

  • 黄大仙停车场

  • 葵芳停车场

  • 荃湾停车场

