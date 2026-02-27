预算案2026｜「两蚊两折」4月实施 孙玉菡：已完成八达通闸机调试 进度踏入「最后一公里」

新一份《财政预算案》日前发表，劳工及福利局局长孙玉菡今（27日）举行记者会，阐述预算案其政策范畴的相关措施。对于去年《财政预算案》提出长者2元乘车优惠今年4月起改为「两蚊两折」，孙玉菡表示，当局过去一年持续推进技术准备，已完成所有八达通闸机调整及试行工作，详情将适时公布，形容工作进度已去到「最后一公里」。

政府于去年预算案提出，收紧长者2元乘车优惠，在受惠对象维持不变的前提下，改为推行「两蚊两折」优惠，即票价低于或等于10元维持缴付2元车费，票价高于10元则缴付全额车费的两折，并设每月240程为上限。

记者：张琦、蔡思宇

摄影：何健勇