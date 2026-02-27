中环私家车溜后酿1死7伤 菲籍女司机两危驾罪成 官指理应确保私家车不溜后才离开车辆

任职家佣的菲律宾籍女司机于2021年在中环卑利街斜路，未妥善停泊私家车，导致车辆高速溜后，外籍女途人被卷入车底不治身亡，意外另造成7人受伤。菲籍女司机否认危驾引致他人死亡等两罪，今在荃湾裁判法院受审。暂委法官祁士伟裁决时指，被告理应确保私家车不会溜后才离开车辆，而专家证人案发后检查车辆，亦确认所有刹车掣及停车掣等没有故障，终裁定被告罪名成立，押后案件至3月6日判刑，期间被告还押候惩。

案发时私家车刹车掣未被启动

法官祁士伟综合证供指，在2021年12月10日晚上8时许，被告驾驶私家车接载雇主，其后私家车驶至中环士丹顿街与卑利街交界时，被告停下车辆，随后从驾驶座位跨步踏出私家车，车辆便开始溜后冲下斜坡。涉案车辆冲下斜坡时，撞倒一名外籍女途人，女途人被卷入车底，头颅骨折和颅内出血，翌日伤重不治。当时，另有7名行人因事故受伤，被告同日被捕。

法官称，汽车工程专家供词，案发后就涉事私家车作检验时，确认刹车手掣及斜坡起步辅助系统等(Hill Hold Function)，没有出现机械故障「有效地发挥功用（function effectively）」，故唯一合理推断是，案发时私家车的刹车掣没有被启动(the parking brake has not been pressed)。若刹车掣有被启动或关掉汽车引擎，私家车理应不会溜后。

祁士伟法官引述被告证供，被告在2013年时取得驾驶执照，案发当日与往常一样停下私家车，并按下刹车掣，惟没有关掉汽车引擎。被告忆述，当她踏出车辆时，便察觉到车辆开始溜后，惟强调当时已入了「P波（即停车档）」。法官祁士伟引述闭路电视片段，显示车辆迅速溜后，明显被告没有入「P波」，车辆当时或属于「D波（即正常行车档）」或「L波（即爬坡档」。法官认为，被告或以为自己已做了防止车辆溜后的动作，惟实际并没有作相关举动，并指被告理应确保私家车不会溜后才离开车辆，终裁定她两罪成立。

为同一雇主工作长达16年

辩方求情指，被告没有刑事定罪纪录，在菲律宾出生，与前夫离婚后独自抚养两子女，两子女现时考入大学后，被告的收入全用于支付子女的学费及供养父母。被告自2009年起为雇主任职女佣至今约16年。辩方引述雇主撰写的求情信指，被告已属于家庭的一份子，惟被告在发生本案后不得离港，被告亦对于裁决及判刑深感害怕，被告对于意外的发生深深感到后悔，望法庭轻判。法官将案押后至3月6日判刑，期间被告还押候惩。

48岁的女被告MAGSINO RESHIELLE LAGURIN，任职家佣，被控危险驾驶引致他人死亡及危险驾驶引致他人身体受严重伤害罪。两罪指被告于2021年12月10日，在中环士丹顿街与卑利街交界在道路上危险驾驶车辆，引致Ma Elodie 死亡，以及引致TRUONG Lise Pui Yee、RIACHI Jalien、马诺天及许日元身体受严重伤害。

案件编号：DCCC111/2023

法庭记者：黄巧儿