预算案2026｜研烈酒税有否更大调整空间 丘应桦：减税促进贸易 非鼓励饮酒

新一份《财政预算案》出炉，对于未有进一步下调烈酒税，商务及经济发展局局长丘应桦回应指，政府会慎重平衡商务需要及保障市民健康，继续研究是否有更大的调整空间，「需要一些时间再看看实际情况」。当局亦会持续持续向不同烈酒生产国家推广贸易，以助本港经济。

政府曾于2024年调整烈酒税税率，进口价200元以上的烈酒，200元以上部分的税率由100%减至10%。对于会否进一步减免烈酒税，丘应桦指宽减烈酒税后的交易量和价值均以倍数上升，但强调减税主要是促进贸易，而非鼓励市民饮酒。

丘应桦表示，为推动展览业发展及品牌建设，《预算案》宣布预留1亿元，试行与相关机构合作，聚焦吸引具新兴元素的大型国际展览来港举行，将香港打造成内地及海外品牌的首选平台，当局正制定相关安排及执行细节。他指展览业对香港经济贡献显著，约占本地生产总值2.1%，数据显示每位来港参展的商务旅客平均消费约7,000至8,000元，能有效带动旅游、零售及餐饮等行业发展。

丘应桦解释，本港展览业在疫后迅速复苏，湾仔会展及亚洲国际博览馆的展览活动相当频繁，为进一步提升香港作为国际会展品牌的地位，当局希望引进更多新亮点，考虑举办香港未曾办过的大型展览，例如大型机械展、车展、游艇展，甚至小型私人飞机展等，以吸引高消费商务旅客过夜，提振经济。

另外，被问到就香港驻伦敦经贸办行政经理袁松彪被检控违反英国国安法一事，丘应桦回应指，相关律师费用由特区政府负责，但事件已经进入司法程序，现阶段不适宜作任何评论。

