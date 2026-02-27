Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

涉于观塘游泳池两度非礼同一人 18岁青年获准保释至5月再讯

社会
更新时间：12:22 2026-02-27 HKT
发布时间：12:22 2026-02-27 HKT

18岁青年涉去年于观塘泳池儿童游泳池及淋浴间内两度非礼同一人，被控2项非礼罪，今于观塘裁判法院首次提堂。署理主任裁判官钟明新应申请押后案件至5月22日，待辩方索取文件。期间被告获准以500元保释、须定期报到、不得直接或间接接触控方证人，以及不得返回案发地点。

被告黄子轩，报称香港大学高级文凭学生，被控两项猥亵侵犯罪。控罪指黄于2025年10月8日，在香港九龙观塘翠屏道2号观塘游泳池，分别在儿童游泳池及淋浴间内猥亵侵犯另一人，即X。

案件编号：KTCC384/2026
法庭记者：雷璟怡

