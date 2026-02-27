财政预算案2026｜全新光影表演料下半年推出 罗淑佩：大幅修改幻彩咏香江或「事倍功半」

新一份《财政预算案》提出多项促进旅游业的措施，旅发局将推出以光影巡礼为主题的全新表演，取代「幻彩咏香江」，在全年不同日子和地方举行。文化体育及旅游局局长罗淑佩今早（27日）在记者会表示，预计今年下半年可推出全新的光影表演，届时陪伴香港超过20年的「幻彩咏香江」将完成历史任务，政府会积极研究是否举办告别活动，并正研究把光影表演带到更多传统景点，包括山顶，期望提升旅客夜间体验，吸引重游。

光影表演配合节庆 研于山顶等传统景点演出

罗淑佩指，如果要大幅修改幻彩咏香江的内容，需要很多参与的大厦一起讨论，形容再投入资源可能是「事倍功半」，但光影汇的优点是容易更改演出内容，亦可以配合不同的节庆活动，例如中秋节、万圣节等。她表示，政府正研究把光影表演带到更多传统景点，包括山顶， 「旅客第一次来香港会去山顶，但多次来港后未必再去，若晚上有光影演出，能大大提升吸引力」。

关于光影表演不会每晚举行，会否削弱旅客来港意欲，罗淑佩指，光影汇将配合节庆或主题举行，并非每日固定演出，认为反而能提升对旅客，尤其短途旅客的吸引力，「错过就看不到」。她强调，即使旅客来港期间没有光影表演，香港仍有大量文化、演出及娱乐活动，包括启德体育园、红馆等场馆的演唱会及体育赛事，故不担心吸引力下降。

记者：蔡思宇

摄影：卢江球

