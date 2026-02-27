财政预算案｜全新光影表演下半年推 研山顶举行 罗淑佩：大幅修改幻彩咏香江或事倍功半

新一份《财政预算案》提出多项促进旅游业的措施，旅发局将推出以光影巡礼为主题的全新表演，取代「幻彩咏香江」，在全年不同日子和地方举行。文化体育及旅游局局长罗淑佩今早（27日）在记者会表示，预计今年下半年可推出全新的光影表演，届时陪伴香港超过20年的「幻彩咏香江」将完成历史任务，政府会积极研究是否举办告别活动，并正研究把光影表演带到更多传统景点，包括山顶，期望提升旅客夜间体验，吸引重游。

光影表演配合如中秋节、万圣节等节庆

罗淑佩指，如果要大幅修改幻彩咏香江的内容，需要很多参与的大厦一起讨论，形容再投入资源可能是「事倍功半」，但光影汇的优点是容易更改演出内容，亦可以配合不同的节庆活动，例如中秋节、万圣节等。她表示，政府正研究把光影表演带到更多传统景点，包括山顶， 「旅客第一次来香港会去山顶，但多次来港后未必再去，若晚上有光影演出，能大大提升吸引力」。

关于光影表演不会每晚举行，会否削弱旅客来港意欲？罗淑佩指，光影汇将配合节庆或主题举行，并非每日固定演出，认为反而能提升对旅客，尤其短途旅客的吸引力，「错过就看不到」。她强调，即使旅客来港期间没有光影表演，香港仍有大量文化、演出及娱乐活动，包括启德体育园、红馆等场馆的演唱会及体育赛事，故不担心吸引力下降。

启德零售馆逾9成商舖已租出

启德体育园将迎来开园一周年，罗淑佩指出，政府与体育园的协议条款中，2026/27年度才属第一个营运年度，届时将会检视举办体育活动日数能否达标。她透露，园区未来一年档期非常紧凑，演唱会需求强劲，部分优质档期更出现竞争，指本地「天王天后级」歌手、外国歌手及韩团或于启德主场馆演出。她又指，启德体育园带动周边经济的效果，启德零售馆逾9成商舖亦已租出。

9月名古屋亚运会后检讨队制运动发展计划

关于《财政预算案》提出，向「艺术及体育发展基金」的体育部份注资12亿元，用于强化队制运动项目培训、拓展更多元化赛事在港举行等。罗淑佩表示，政府会强化对队制项目运动员的培训，「队制运动项目发展计划」曾于2024年进行优化，当局会在今年9月名古屋亚运会后，再次检讨现时计划所涵盖队制运动项目的资助详情和金额，并在明年4月后更新。在亚运会举行前，当局会加强对体育总会的资助，鼓励队制项目参与更多赛事，达到「寓赛于操」，以提升表现。

罗淑佩指，现时香港每年举办大约140项不同类型的本地和国际体育活动，当局会在下一轮申请前，将举办活动的资助水平提高50%，鼓励本地体育总会及组织举办更多不同规模的赛事，亦会继续透过「M」品牌制度，每年资助约20个国际级大型体育活动，巩固香港国际体育盛事之都的地位。

料足球劲旅今年暑假访港机会细

关于今年会否与去年一样有多支足球劲旅访港，她表示，世界杯决赛周于今年6月开锣，德甲及英超则于8月开始，由于球员要休息，相信今年有外队访港机会细。

另外，对于过去一年有演艺文化界人士自言被「封杀」、香港电影金像奖四部已上映电影不在名目中，罗淑佩说，一直为业界提供不同资助及拆墙松绑措施，不评论个别颁奖活动或评论，指政府透过文创处与业界保持良好畅顺的沟通，亦会为举办大型活动尽量提供协助。

至于农历新年假期间，有露营人士在咸田湾营地、西湾营地及浪茄湾营地乱抛垃圾、非法生火等。罗淑佩指，推动生态旅游时需令生态保持在合理的水平，才能保障旅游体验，旅游事务署会配合环境及生态局，密切检视情况，也会透过旅监局规管旅行社牵涉乡郊旅行的活动。

