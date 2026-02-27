港铁与爱协合作 3.1办 「狗狗行善日」 1200名乘客可带宠物狗乘搭重铁

港铁今年参与香港爱护动物协会（爱协）举办的「全城狗狗行善日2026」。于周日（3月1日）活动当日，港铁将首次开放重铁网络，提供1,200个活动名额，已登记及捐款的参加者均取得「港铁一日狗狗同行手带」，每程可携带一只宠物狗，乘搭港铁重铁路线（机场快线、香港西九龙站、马场站、罗湖站、落马洲站、港铁巴士及接驳巴士除外）和轻铁出行，使用次数不限。

为保障铁路营运安全、维持环境卫生，以及确保宠物狗及其他乘客的乘车安全，参加者必须遵守相关乘车规定，包括使用重铁列车的尾卡及将宠物放入宠物袋等。港铁公司将密切留意铁路线的运作，并于转车站及繁忙车站加派人手协助乘客。由于活动于迪士尼乐园度假区举行，预期当日早上7时至8时之间，会有较多参加者乘搭铁路前往迪士尼站，人流较繁忙，请乘客为行程预留时间。

港铁呼吁乘客之间互相尊重及包容，一起营造和谐的乘车环境。如乘客希望和宠物狗保持距离，请在活动当天选择其他车厢乘车。