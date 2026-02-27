Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

宏福苑安置｜卓永兴：居民上楼料需要2个月准备 警员及社工将陪同上楼

社会
更新时间：11:06 2026-02-27 HKT
发布时间：11:06 2026-02-27 HKT

宏福苑大火发生至今三个月，政府早前已公布后续安置工作。大埔宏福苑火灾「紧急支援及募捐工作组」组长、政务司副司长卓永兴在报章专访中表示，计划安排受火灾波及的7座楼宇居民，在安全前提下分批返回单位执拾物品，预料最快可于4月底实行，具体详情将于下月公布。

行动涉逾1700户居民 需周全部署

卓永兴解释，由于行动涉及超过1,700户居民，规模庞大且执行难度高，需要周全部署及大量前期准备工作，预计需时约两个月准备。行动亦须确保楼宇结构安全，例如天花及墙身状况良好。他透露，届时将会安排警员、社署社工或临床心理学家陪同居民上楼。

高层严重毁损单位或预先拍照 助年长业主决定是否上楼

对于部分高层且损毁严重的单位，卓永兴关注到年长业主上楼或有困难，当局计划预先派员为这些单位拍摄内部照片，供业主参考以协助他们决定是否上楼。但他强调，此安排并非以拍照取代居民亲身返家执拾。

