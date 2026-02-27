Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

李镇强获委任为监警会副主席 简慧敏任成员 为期两年

社会
更新时间：11:15 2026-02-27 HKT
发布时间：11:15 2026-02-27 HKT

政府今日（27日）宣布，委任李镇强为独立监察警方处理投诉委员会（监警会）副主席及简慧敏为监警会成员，任命由2026年3月1日开始，为期两年。

保安局局长邓炳强表示，非常感谢监警会为确保香港享有公平、有效和具透明度的两层投诉警察制度作出的宝贵贡献。他向已卸任的副主席邵家辉和委员陈泽铭致以衷心谢意，指两位在任内积极参与监警会的工作及提供具建设性的意见，协助监警会发挥其独立的监察职能，确保市民的投诉获公平公正处理。

邓炳强表示，政府会继续全力支持监警会积极发挥其独立的法定监察职能，维护香港公平公正、对公众问责的投诉警察制度。

上述任命由行政长官根据《独立监察警方处理投诉委员会条例》（《监警会条例》）（第604章）第5条作出。

监警会根据《监警会条例》成立，该会为独立法定组织，负责监察和覆检投诉警队成员个案的调查工作。《监警会条例》对监警会的职能和权力，以及两层投诉警察制度赋予法定基础。警方亦必须根据条例履行其法定责任，遵从监警会提出的要求。监警会现时有一名主席、两名副主席及13名非官方成员。

