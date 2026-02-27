财政预算案2026｜北都如何与内地城市竞争？ 陈茂波：香港具金融及国际化优势

新一份财政预算案在日前公布。财政司司长陈茂波今日(27日)出席电台节目时，有听众关注北部都会部收地收地赔偿过程漫长，希望有关的机制更为透明，亦有听众关注北都现如何与深圳前海等内地城市竞争，指以首次公开募股(IPO)为例，超过90%上市公司来自内地，质疑政府如何吸引海外公司来港投资。

收地补偿具透明度 按最高标准执行

陈茂波回应指，政府因发展而收地的补偿，会按最高标准执行，机制具透明度，并会督促地政总署加快处理程序。对于如何与深圳前海等内地城市竞争，陈茂波认为香港与深圳相比，首要优势在于金融，香港作为国际金融中心，拥有从私募、创投到IPO完整融资链，能为科技发展「赋能」。

此外，香港的国际化是另一大优势，能吸引全球顶尖人才来港工作。政府正研究制定激励方案，包括优惠地价、财政补贴、免税期等，以吸引重点企业落户北部都会区。

宏福苑土地用途 政府将寻求符合多数人利益方案

有市民质疑政府收回宏福苑土地却不重建住宅是浪费资源。陈茂波回应，财政司副司长黄伟纶正在主导长远安置计划，政府曾进行调查，发现受影响居民的期望和诉求相当分歧，有的希望原址重建，有的希望远离，原址土地并不会造成浪费，因可用作兴建社区设施或公园等，政府对所有选项持开放态度，希望能寻求一个符合大多数人利益的方案。

光影巡礼或加入无人机等多种元素

预算案向旅游发展局增拨约16.6亿元，陈茂波解释，旅游业对香港经济及「说好香港故事」至关重要。他期望旅发局能延长过往成功的盛事活动时间，并将活动分散到不同地区，让旅客有更深度的体验，同时令各区受惠。

旅发局将推出以光影巡礼为主题的全新表演，取代「幻彩咏香江」，陈茂波认为光影巡礼将会更具现代感，并可在不同区域上演，甚至会加入无人机等多种元素。此外，政府亦希望利用盛事吸引更多会展活动来港，带来高消费的商务旅客，为经济带来更大贡献。

对于交通费加价上限的提问，陈茂波表示，本港的公共交通营运商受到利润管制计划规管，任何加价申请均需政府批准，现行机制已确保加幅在合理水平。

相关新闻：



财政预算案2026｜消费券唔见影惹市民质疑 陈茂波：退税、增免税额助四口之家年省逾万

财政预算案2026︱「派糖」措施涉220亿 比去年多1.8倍 为何不派消费券？ 陈茂波：非合适时间推

财政预算案．前瞻︱库房止血「派糖」力度料增 政界：今年可「少甜」分享成果 惟消费券吹淡风