中国载人航天工程办公室：港澳航天员最快今年执行太空站飞行任务

社会
更新时间：09:27 2026-02-27 HKT
发布时间：09:27 2026-02-27 HKT

根据中国载人航天工程办公室消息，今年将会进行2次载人飞行任务，以及1次货运飞船补给任务，来自港澳地区的航太员可望最早于今年执行太空站飞行任务。另外，神舟二十三号飞行乘组1名航太员将进行一年期驻留试验。

据央视新闻报道，中国载人航太工程将落实「十五五」规划部署，在新起点上深化推进太空站应用与发展及载人月球探测两大任务；在2026年，将全力推动文昌航太发射场登月任务相关配套设施设备建设，以及测控通讯、著陆场等地面支援系统各工程建设工作。另外，中国载人航天工程办公室将持续推动与联合国外空司合作计划实施。
 

↓立即下载星岛头条App↓

