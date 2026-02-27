Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

天文台｜今日有一两阵骤雨 早晚沿岸有薄雾 日间最高气温约24度

社会
更新时间：08:14 2026-02-27 HKT
发布时间：08:14 2026-02-27 HKT

与广阔低压槽相关的骤雨正影响华南及南海北部。本港今早沿岸有雾，横澜岛的能见度曾下降至100米左右。

本港地区今日大致多云，有一两阵骤雨。早晚沿岸有薄雾。日间部分时间天色明朗，最高气温约24度。吹轻微至和缓东至东南风。

展望明日有几阵骤雨，初时骤雨较多，稍后东风增强。随后一两日仍有几阵骤雨，天气潮湿。

 

 

↓立即下载星岛头条App↓

↓立即下载星岛头条App↓

最Hit
港铁站再现神秘人龙！港人好奇「有钱派？」 网民亲测揭真相：真系有奖中
港铁金钟站现神秘人龙！港人不解「有钱派？」 网民亲测揭真相：真系有奖中
生活百科
20小时前
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
港网民点评5大最伏居住地区！启德/日出康城上榜 屯门1地区被狠批：永不超生
生活百科
2026-02-25 15:35 HKT
向华强证身家不留儿子 附加「禁移民美国」条件 郭碧婷做遗产管理人 细仔向佑：不公平
向华强证身家不留儿子 附加「禁移民美国」条件 郭碧婷做遗产管理人 细仔向佑：不公平
影视圈
13小时前
鳄王警告国际秩序或瓦解 分析大周期「第六阶段」 乱世首选黄金守住财富
鳄王警告国际秩序或瓦解 分析大周期「第六阶段」 乱世首选黄金守住财富
商业创科
3小时前
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
01:21
财政预算案2026长者福利合集︱长生津、生果金出双粮／医疗券／本地安老／跨境养老资助一文睇清！
生活百科
2026-02-25 17:00 HKT
朱玲玲二仔恋情浮面？霍启山绯闻女友娜然现身中环 传已融入霍家地位获肯定
朱玲玲二仔恋情浮面？霍启山绯闻女友娜然现身中环 传已融入霍家地位获肯定
影视圈
13小时前
90年代「性感艳星」谷底反弹晋升官员  火红低胸裙骚S形身材宣布喜讯  曾遭家暴历痛苦低潮
90年代「性感艳星」谷底反弹晋升官员  火红低胸裙骚S形身材宣布喜讯  曾遭家暴历痛苦低潮
影视圈
15小时前
TVB「最经典女丑角」面目全非  遭质疑「重度医美」犹如换脸  身体一部份断裂令人忧心
TVB「最经典女丑角」面目全非  遭质疑「重度医美」犹如换脸  身体一部份断裂令人忧心
影视圈
2026-02-26 09:00 HKT
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
中年好声音4丨5强蒙面艺人身份终揭盅 集体除罩以真面目企上舞台
影视圈
2026-02-25 19:30 HKT
青衣饼店内面包掟店员 商场平台推跌老翁  黑褛男涉袭击被捕
突发
4小时前