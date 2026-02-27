天文台｜今日有一两阵骤雨 早晚沿岸有薄雾 日间最高气温约24度

与广阔低压槽相关的骤雨正影响华南及南海北部。本港今早沿岸有雾，横澜岛的能见度曾下降至100米左右。

本港地区今日大致多云，有一两阵骤雨。早晚沿岸有薄雾。日间部分时间天色明朗，最高气温约24度。吹轻微至和缓东至东南风。

展望明日有几阵骤雨，初时骤雨较多，稍后东风增强。随后一两日仍有几阵骤雨，天气潮湿。