《简朴房条例》周日实施 业主：核证报告价格参差 最贵12万元 料回本期1年

《简朴房条例》将于本周日实施，业界近月陆续寻求核证报告报价。简朴房经营者协会主席陈显熹向《星岛》表示，近月就一个「一开四」的单位咨询专业人士，并听取核证报告报价，两间公司分别报价5万至6万元，以及11万至12万元，后者建议做更多测试，导致收费差异，推算后者回本期或长达1年。测量师业界近月收到的咨询较去年底大增三至五成，测量师学会估算，一㓥三至四的简朴房核证报告收费约1.5万元。

为全面有序处理劣质「㓥房」的「老大难」问题，行政长官李家超于2024年《施政报告》宣布，以立法方式制订「简朴房」规管制度。政府亦因应《简朴房条例》，推行为期12个月的登记制度，现存合资格分间单位完成登记后，可享有36个月的宽限期进行改装以符合标准，宽限期内，业主须申请「简朴房」认证。《简朴房居住环境最低标准实务守则》最终版本于前日公布，建筑师、建筑测量师，以及建造、屋宇装备、土木、消防或结构工程界别的工程师均属指明专业人士，可协助㓥房业主制作简朴房核证报告。

陈显熹表示，业界近月已陆续咨询专业人士，了解现时㓥房需要作出的改动和就核证报告报价，以其一个「一开四」单位为例，两间公司报价分别为5万至6万元，以及11万至12万元，由于报价时实务守则最终版本仍未推出，工程师未能肯定最终标准，故报价谨慎，两间公司建议的做法不同，后者建议进行更多测试。

他举例指，估算升高地台的负重能力时，有结构工程师认为需要采样判断，有工程师则认为可使用不采样的方法；公司又预留额外工作时数应付抽查后的跟进工作，导致报价较中高。他又指，核证报告涉及多个专业，有公司称要指派数名人手到场考察，导致人手成本增加，「派三、四个人，每个两、三万（元）」，若由一位专业人士全权处理则较佳，并希望政府设简朴房示范单位，让业主有例可循。

核证报告收费关乎申请意欲，陈显熹指，若核证报告达12万元，加上改装费用，预计需要15万至16万才能完成改动，另加登记费用，才可成为认证简朴房，估计回本期需时1年，或会令业主却步；现时市场内百分百符合最新简朴房要求的单位只有极少数，估计业主都会持观望态度，「不会想做第一批，让其他业主做先」，业主亦会计算租金回报，部分人或考虑离场。

他亦会采取保守策略，先将一至两个单位作改装和申请，测试流程和标准，熟习后才会为其他㓥房申请成简朴房。他又估计，市场首批合资格单位将于3月中向政府申请登记成简朴房。

测量师学会建筑测量组主席黎嘉文表示，条例即将生效，近2个月建筑测量师收到的简朴房咨询，对比去年底增加三至五成，查询㓥房需如何改装。她又指，建筑测量师可处理全部项目，并发出核证报告，测量师学会估计核证报告收费为每个分间单位3,000元至5,000元，以普遍一㓥三至四为例，收费大约为1.5万元，估计法例推出初期收费会有浮动，但市场会慢慢调节，建议业主格价。

房屋局回复，政府在3月1日起12个月的登记期内不会执法，将情理兼备及有序地对违法出租无登记、无认证的分间单位执法，让受影响租户不会流离失所；房屋局辖下六队分间单位区域服务队将为有需要的受影响住户提供协助，包括寻找其他居所搬迁和协调其他房屋资源提供暂时安置；简朴房相关《实务守则》拟稿中相关标准一直大致相同，最终版本亦于本周较早前公布。

房屋局前日上载简朴房实务守则最终版本，测量师学会建筑测量组主席黎嘉文表示，最终版本规定居住最低要求的八大范畴与拟稿内容一致，除列出相关简朴房要求对应的现有法定要求，供业界人士参考，亦有提出替代选项，相当清晰，她建议政府在实务守则中加入更多图示，协助业主有基本了解。

房屋局简朴房实务守则拟稿上月公布，前日再公布最终版本，列明包括面积、高度、消防、荷载、厕所、供水、照明通风和水电表八大范畴的要求。

黎嘉文表示，最终版本与拟稿内容一致，由于简朴房有先天限制，不能直接套用建筑物条例，实务守则基本安全亦参考现行建筑物条例，并在有关部分列出对应现有法例的要求，让业界和公众参考，并有提供替代选项，已是相当清晰，指明专业人士可判断物料和改装方法是否符合要求。

她建议，房屋局可在实务守则中增加图示，让业主有基本了解，明白登记简朴房需涉甚么改动。她又希望，未来可挑选成功登记的简朴房实际个案，作为模范简朴房例子，让未改装的业主和公众认识简朴房的模样。

租客影响方面，简朴房经营者协会主席陈显熹表示，作为业主，亦不希望租客迁走，故除了分间单位面积未符要求，需要改装间隔外，其余改装都尽量会与租客商讨，预约时间完成，「与租客约时间，预师傅会到，就离开半日」，但涉及防火门、厕所门、通风口、窗门抽气扇、烟雾感应器和水电表等不同部分，故工程亦不轻易。

记者 曾伟龙

